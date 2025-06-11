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Нічний обстріл Харкова: у лікарні померло подружжя

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Нічний обстріл Харкова: у лікарні померло подружжя
У ніч на 11 червня Росія обстріляла Харків
фото: ДСНС

У ніч на 11 червня ворог масовано вдарив по Харкову дронами

Внаслідок нічного обстрілу Харкова у лікарні померло подружжя, які зазнали травм. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ. У лікарні померла 59-річна жінка, яка була госпіталізована у важкому стані. Вранці також у лікарні помер її 65-річний чоловік.

«Лікарі до останнього боролися за життя постраждалих», – написав Синєгубов.

Загалом внаслідок ворожого обстрілу загинуло четверо осіб, у лікарнях залишаються ще люди у важкому стані. Серед більше ніж пів сотні поранених є діти.

Нагадаємо, Росія цієї ночі вдарила по Харкову дронами. Ворог застосував 17 БпЛА типу «Герань-2». Російські терористи всього за лічені хвилини завдали більше десятка ударів дронами.

Правоохоронці задокументували наслідки масштабної атаки російських БпЛА по Харкову.  За даними слідства, 11 червня у період орієнтовно з 00:30 до 00:40 російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський.

Зафіксовано прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Загорілись квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна. 

Наразі тривають рятувальні роботи, евакуація мешканців і ліквідація наслідків.

 У Харкові люди співали гімн України, перебуваючи під завалами зруйнованого російським ударом житлового будинку. Також рятувальники надали першу допомогу песику: він був поранений внаслідок ворожого російського обстрілу. 

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Теги: обстріл рятувальники смерть Харків

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