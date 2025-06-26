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Росія завдала авіаудару по Херсонщині: є жертва

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія завдала авіаудару по Херсонщині: є жертва
РФ обстріляла Херсонщину
фото з відкритих джерел

Також внаслідок обстрілу є поранений

У ніч на 26 червня російські окупанти завдали авіаударів по Херсонщині. Наслідки ворожої атаки повідомили в Херсонській ОВА, інформує «Главком».

У повідомленні зазначено, що російська армія атакувала з авіації Таврійське Білозерської громади.

Зокрема, керовані авіабомби поцілили по житловій забудові. Внаслідок удару у власній оселі постраждав 34-річний чоловік. У нього медики діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й уламкове поранення стегна.

Потерпілого госпіталізували до медичного закладу. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через російський авіаційний удар по Таврійському загинув місцевий житель 1987 року народження.

Він отримав поранення, що є несумісні з життям.

Варто зазначити, що на початку червня росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Російські терористи атакували Херсон чотирма авіабомбами. Місцеві ЗМІ повідомляли, що одна керована авіабомба влучила по будівлі Херсонської ОВА.

Пошкоджено щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та будівля навчального закладу.

Також 6 червня, близько 17:30 у Херсоні російський дрон вдарив по службовому автомобілю Червоного Хреста. Автівка вибухнула та згоріла. 

До слова, російські війська активізували обстріли Херсонської області та змінили тактику. 

Як зазначив глава ОВА, ворог спочатку скидає авіабомби, а потім накриває ту ж саму місцевість артилерією.

«Це означає, що після першого «прильоту» ситуація залишається небезпечною. Саме тому важливо не залишати укриття одразу. Перебувайте у безпечному місці якнайдовше – це може врятувати вам життя», – каже він.

Нагадаємо, 15 березня російські терористи вдарили по селу Степанівка Херсонської громади. Внаслідок ворожої атаки загинула місцева жителька.

Загибла 82-річна жінка в момент російського удару знаходилася на веранді приватного будинку. За фактом загибелі людини правоохоронці розпочали розслідування.

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Теги: обстріл Херсонщина

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