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Погода в Україні: чи чекати українцям потепління найближчим часом

Христина Петренко
glavcom.ua
Погода в Україні: чи чекати українцям потепління найближчим часом
За прогнозами синоптикині, в Україні очікуєтся незначне потепління
фото ілюстративне

Наприкінці робочого тижня в Україні очікуються пориви вітру до 15−20 м/с

Холодна арктична повітряна маса принесла в Україну морози. Попри те, що 11 січня температура трішки підвищиться, протягом наступних днів морози знову повернуться. Про це NV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, 11 січня, в четвер, морози трохи послабшають. В нічні години буде близько 2-8 градусів, вдень – від -3 і навіть до +2 градусів. Це пов'язано зі змінами повітряних потоків. Але 12-13 числа знову очікується зниження температури. Воно вже не буде таким інтенсивним, як зараз, але морози не відступають.

«Вночі 12 січня буде -7-13 градусів. На північному сході температура становитиме до -17 градусів. Вже 13 січня у східних та північно-східних областях нічна температура сягне 14-20 градусів морозу. Тим часом на півдні, південному сході та на Закарпатті температура буде від 3 до 9 градусів морозу», – каже синоптикиня. 

Морозна погода протримається до кінця тижня
Морозна погода протримається до кінця тижня
фото ілюстративне

Крім того, 11 січня в Україну повернуться опади у вигляді снігу. Це стосується практично всіх регіонів, крім півдня та Закарпаття. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вже 12 січня помірний сніг та дощ будуть на крайньому півдні та південному сході країни. У суботу, 13 січня, у більшості західних, північних і місцями ще в центральних областях – невеликий сніг.

«Бачимо, що зимова морозна погода залишається до кінця тижня. Наприкінці робочого тижня можуть бути пориви вітру до 15−20 м/с», – розповіла Птуха.

За її словами, морозна погода переважатиме по всій території України впродовж наступних десяти днів. Відтак цього тижня тепла очікувати не варто. Проте можливе певне підвищення буде вже від середини наступного тижня. Хоча поки що плюсових значень не очікується.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода синоптик

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