Теракт у сільраді на Закарпатті: «Європейська солідарність» повідомила про постраждалого
Партія вимагає офіційної реакції від «Слуги народу»
Серед постраждалих у результаті підриву гранат у будівлі сільради на Закарпатті – депутат фракції «Європейська солідарність» Михайло Штефко. Про це йдеться в заяві Закарпатської територіальної організації партії.
«Категорично засуджуємо терористичний акт, здійснений сьогодні у Керецьківській сільській раді просто під час засідання. Крім пошкодженої будівлі, знищеного майна, свідомого замаху на вбивство присутніх на сесії депутатів і працівників ради, цей вчинок – свідчення неспроможності комунікувати і знаходити виважені рішення, нездатність прорахувати наслідки своїх дій, співвідносити ціну і ризики таких кроків», – йдеться в повідомленні.
Серед постраждалих від теракту – депутат фракції «Європейська Солідарність» Михайло Штефко. Як ідеться в заяві організації, він отримав осколкові поранення та перебуває під контролем лікарів.
«Нам досить війни на фронті. У тилу має бути жорсткий порядок. Подібним вчинкам нема і не може бути жодних виправдань», – наголошує організація.
Крім того, «Європейська солідарність» вимагає офіційної реакції від партії «Слуга народу» на вчинок їхнього депутата.
Нагадаємо, що 15 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 людей, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.
Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ. Депутату-підривнику загрожує до десяти років ув'язнення.
До слова, депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола назвав імовірний мотив Сергія Батрина.
Коментарі — 0