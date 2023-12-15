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Теракт у сільраді на Закарпатті: «Європейська солідарність» повідомила про постраждалого

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Теракт у сільраді на Закарпатті: «Європейська солідарність» повідомила про постраждалого
Депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільради
фото: Національна поліція

Партія вимагає офіційної реакції від «Слуги народу»

Серед постраждалих у результаті підриву гранат у будівлі сільради на Закарпатті – депутат фракції «Європейська солідарність» Михайло Штефко. Про це йдеться в заяві Закарпатської територіальної організації партії.

«Категорично засуджуємо терористичний акт, здійснений сьогодні у Керецьківській сільській раді просто під час засідання. Крім пошкодженої будівлі, знищеного майна, свідомого замаху на вбивство присутніх на сесії депутатів і працівників ради, цей вчинок – свідчення неспроможності комунікувати і знаходити виважені рішення, нездатність прорахувати наслідки своїх дій, співвідносити ціну і ризики таких кроків», – йдеться в повідомленні.

Серед постраждалих від теракту – депутат фракції «Європейська Солідарність» Михайло Штефко. Як ідеться в заяві організації, він отримав осколкові поранення та перебуває під контролем лікарів.

«Нам досить війни на фронті. У тилу має бути жорсткий порядок. Подібним вчинкам нема і не може бути жодних виправдань», – наголошує організація.

Крім того, «Європейська солідарність» вимагає офіційної реакції від партії «Слуга народу» на вчинок їхнього депутата.

Нагадаємо, що 15 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 людей, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ. Депутату-підривнику загрожує до десяти років ув'язнення.

До слова, депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола назвав імовірний мотив Сергія Батрина.

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Теги: Європейська солідарність Закарпаття депутат граната

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