Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч

Уночі росіяни завдали удару по Харкову

У ніч на 20 грудня ворог вчергове атакував українські міста. Окупаційна влада Донецька заявила про атаку безпілотників та роботу артилерії по місту. Паводок на Закарпатті пошкодив захисні дамби та берегоукріплення. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 20 грудня, щоб ви були в курсі подій.

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Атака на Київ

Увечері, 19 грудня, Україною почала ширитися повітряна тривога. У деяких областях була загроза застосування ударних БпЛА.У передмісті столиці по ворожих безпілотниках спрацювало ППО.

Сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, якими війська РФ атакували Київ.

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БпЛА, за попередньою інформацією, типу «Shahed», заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області.

Силами і засобами ППО усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва. За попередніми даними оперативного зведення, у столиці без жертв та руйнувань.

Удар по Харкову

У ніч на 20 грудня російські загарбники завдали удару по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Попередньо щонайменше два прильоти по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків, цивільних обʼєктів», – написав Терехов.

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На місці працюють рятувальники ДСНС. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Обстріли в Донецьку

У тимчасово окупованому Донецьку під обстріли потрапили кілька районів. Обстріли фіксували в Петровському, Куйбишевському та Київському районах міста.

Через обстріли начебто постраждали 15 жителів Донецька. Зокрема, самопроголошений голова окупованої Донеччини Денис Пушилін заявив, що в Кіровському районі міста постраждали два працівники-енергетики. Вони зазнали поранень нібито внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника.

Через обстріли начебто пошкоджені понад 20 будинків та вісім об'єктів інфраструктури. У місцевих Telegram-каналах також повідомляли, що у місті перебиті мережі водо- й теплопостачання.

Самопроголошений голова окупованої частини Донеччини стверджує, що за день Донецьк обстріляли 22 рази з використанням артилерії й безпілотників.

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Потужний паводок на Закарпатті

На початку грудня в гірській частині Закарпаття зафіксували потужний паводок: стихія пошкодила захисні дамби та берегоукріплення. Про це повідомила Закарпатська ОВА.

Після спаду паводкової хвилі вдалося обстежити місця підтоплень та визначити рівень руйнувань. Загальна протяжність пошкоджених дамб та берегоукріплення становить 2 490 м.

Експерти повідомляють про високу ймовірність того, що чергові підйоми рівнів води в руслах річок призведуть до підтоплення та затоплення територій, які б ці споруди мали захищати.

За підрахунками фахівців, у випадку проведення лише першочергових аварійних робіт, які передбачають виконання регулювання русел річок, відновлення тіла дамб місцевими матеріалами без кріплення, вартість становитиме понад 26,6 млн грн. Це дасть можливість частково покращити ситуацію. Щоб забезпечити надійний захист, необхідно провести капітальне відновлення пошкоджених споруд.

Країни G7 відреагували на запуски ракет КНДР

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) заявили, що міжнародне співтовариство потребує твердої та єдиної відповіді на запуски ракет КНДР.

У своїй заяві після запуску найпотужнішої балістичної ракети Пхеньяном представники країн G7 заявили, що неодноразові безрозсудні дії Північної Кореї мають наштовхнутися на швидку, об’єднану та тверду міжнародну відповідь, зокрема Ради безпеки ООН.

Зазначається, що Радбез ООН ухвалив багато резолюцій із закликом до Північної Японії припинити ядерні програми та програми балістичних ракет, відколи країна провела перше ядерне випробування у 2006 році. Однак Китай та Росія, які підтримують Північну Корею, виступили проти подальшого поглиблення санкцій.

Санкції проти міжнародної мережі, що допомагає Ірану виробляти дрони

Сполучені Штати оголосили про запровадження обмежень проти осіб та організацій в Ірані та інших країнах, які забезпечували поставки необхідних компонентів для виробництва безпілотників.

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Санкції запроваджено щодо 10 юридичних та чотирьох фізичних осіб, які базуються в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Індонезії. За даними американської сторони, вони підтримують виробництво іранських БПЛА.

Мережа сприяла закупівлі компонентів американського та іноземного походження на сотні тисяч доларів для організації, що входить до іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Повідомляється, що Міністерство юстиції США оголосило обвинувачення проти організатора цієї мережі Хоссейна Хатефі Ардакані, а також його поплічника Гері Лема у злочинах, пов’язаних із незаконними закупівлями та незаконним експортом у США.