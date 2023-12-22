Закарпаття та Львівщину накрила потужна негода (фото)

У західних областях оголошено штормове попередження

Через пориви вітру і налипання мокрого снігу без електропостачання зараз 70 населених пунктів області – 25 повністю та 45 частково. Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький. Фото наслідків негоди опублікувало ДСНС.

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Найбільше – на Сколівському, Камʼянка-Бузькому та Городоцькому напрямках.

Через негоду навіть зупиняли рух вантажівок на ділянках доріг М-06 Київ – Чоп (від села Козьова до Івашківського перевалу) та Н-13 Львів – Самбір – Ужгород (від Старого Самбора до Ужоцького перевалу на Закарпатті). Проте згодом знову дозволили.

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У ніч на 22 грудня Закарпаттям пройшлася негода. Внаслідок різкого погіршення погодних умов, зокрема випадання мокрого снігу та снігу, відбулося падіння дерев на дороги. В Управлінні ДСНС Закарпаття зазначають, що рятувальники виїжджали 13 разів для розпилення 50 повалених дерев, що перешкоджали руху транспорту. Зокрема, йдеться про Мукачівський, Хустський і Тячівський райони.

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фото: ДСНС

Біля села Лецовиця на Мукачівщині рятувальники буксирували автомобіль, який через снігопад знесло в кювет.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

У західних областях оголошено штормове попередження.

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Прогноз погоди

На території Львівської області 22 грудня прогнозують пориви вітру до 22 метрів за секунду. На півдні області – значний мокрий сніг з налипанням. Подекуди хуртовини. На дорогах ожеледиця.

Окрім того, на Закарпатті та в Карпатах значні опади, а на високогір'ї Карпат – сильний сніг, пориви вітру до 25 – 30 метрів за секунду й хуртовини.