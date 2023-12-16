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Анатолій Амєлін Глава ради Асоціації випускників «Аспен Україна»

Трагедія на Закарпатті. Чому це дуже погана новина

glavcom.ua
Депутат, що підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, лишив передсмертну записку
скріншот з відео

54-річний депутат Керецьківської сільської ради Сергій Батрин підірвав гранати в будівлі сільради

Сталося те, про що говорять уже понад рік.

Те, що сталося вчора на Закарпатті, – спусковий гачок перезавантаження громадського договору.

Старий – розірваний. Новий ще навіть не обговорено.

Влада – перестає бути владою у старому розумінні.

Монополія на насильство втрачена.

Запит на справедливість реалізується самосудом.

Ви уявляєте скільки на руках інших гранат, автоматів, fpv-дронів?

Те що було вчора вже не буде. Як буде завтра, ніхто не знає. Авторитетів дедалі менше, хаосу більше.

Що буде далі?

Маю кілька сценаріїв. Не всі з них добрі.

Чи можна повернути лад? Можна, можливо. Але хто може це зробити?

Поки залишу питання відкритими.

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Джерело
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Теги: вибух Закарпаття граната українці

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