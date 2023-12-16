Трагедія на Закарпатті. Чому це дуже погана новина
54-річний депутат Керецьківської сільської ради Сергій Батрин підірвав гранати в будівлі сільради
Сталося те, про що говорять уже понад рік.
Те, що сталося вчора на Закарпатті, – спусковий гачок перезавантаження громадського договору.
Старий – розірваний. Новий ще навіть не обговорено.
Влада – перестає бути владою у старому розумінні.
Монополія на насильство втрачена.
Запит на справедливість реалізується самосудом.
Ви уявляєте скільки на руках інших гранат, автоматів, fpv-дронів?
Те що було вчора вже не буде. Як буде завтра, ніхто не знає. Авторитетів дедалі менше, хаосу більше.
Що буде далі?
Маю кілька сценаріїв. Не всі з них добрі.
Чи можна повернути лад? Можна, можливо. Але хто може це зробити?
Поки залишу питання відкритими.
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