  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Міноборони озвучило зміни до правил військового обліку для жінок

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правила військового обліку для жінок планують змінити - Міноборони озвучило зміни до правил військового обліку для жінок
    Правила військового обліку для жінок планують змінити
    фото: tv7.ua

    Міноборони розробляє проєкт про незастосування штрафів до жінок, які порушили порядок і строки постановки на військовий облік

    В Україні планують змінити правила військового обліку для жінок. Про це «Рбк-Україна» повідомили в Міністерстві оборони.

    Зазначається, Міноборони звернулося із проханням додатково вивчити і проаналізувати Перелік спеціальностей і/або професій, споріднених з відповідними спеціальностями, після здобуття яких жінки беруться на військовий облік з урахуванням реальних потреб у доукомплектуванні підлеглих організаційних структур, а також до 6 січня 2022 року надати пропозиції для Міністерства.

    Водночас потрібно врахувати застосування електронної системи постановки на військовий облік, а також можливість добровільного порядку для окремих категорій професій.

    Міноборони повідомило, що розробляє проєкт нормативно-правового акта про незастосування адміністративних стягнень (штрафів) до жінок, які порушили порядок і строки постановки на військовий облік.

    Як відомо, майже 60 нардепів хочуть змінити правила військового обліку жінок: законопроєкт.

    До слова, Азаров оконфузився з твітом про військовий облік для жінок.

    Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

    Пізніше стало відомо, що перелік професій, представники яких мають стати на військовий облік в Україні, планують скоротити.

    У переліку наявні більш ніж 100 професій з різних сфер – від лікарів та водіїв до фотографів та бібліотекарів.

    Упродовж 2022 року відпрацьовуватиметься механізм взяття жінок на військовий облік. Його, як і у випадку із чоловіками, здійснюватимуть Територіальні центри комплектування (колишні військомати).

    Читайте також: Жіночко, вас розшукує військкомат! Чи видадуть українкам зброю
    Теги: Міноборони наказ військові жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міноборони озвучило зміни до правил військового обліку для жінок