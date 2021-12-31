Міноборони озвучило зміни до правил військового обліку для жінок

Міноборони розробляє проєкт про незастосування штрафів до жінок, які порушили порядок і строки постановки на військовий облік

В Україні планують змінити правила військового обліку для жінок. Про це «Рбк-Україна» повідомили в Міністерстві оборони.

Зазначається, Міноборони звернулося із проханням додатково вивчити і проаналізувати Перелік спеціальностей і/або професій, споріднених з відповідними спеціальностями, після здобуття яких жінки беруться на військовий облік з урахуванням реальних потреб у доукомплектуванні підлеглих організаційних структур, а також до 6 січня 2022 року надати пропозиції для Міністерства.

Водночас потрібно врахувати застосування електронної системи постановки на військовий облік, а також можливість добровільного порядку для окремих категорій професій.

Міноборони повідомило, що розробляє проєкт нормативно-правового акта про незастосування адміністративних стягнень (штрафів) до жінок, які порушили порядок і строки постановки на військовий облік.

Як відомо, майже 60 нардепів хочуть змінити правила військового обліку жінок: законопроєкт.

До слова, Азаров оконфузився з твітом про військовий облік для жінок.

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Пізніше стало відомо, що перелік професій, представники яких мають стати на військовий облік в Україні, планують скоротити.

У переліку наявні більш ніж 100 професій з різних сфер – від лікарів та водіїв до фотографів та бібліотекарів.

Упродовж 2022 року відпрацьовуватиметься механізм взяття жінок на військовий облік. Його, як і у випадку із чоловіками, здійснюватимуть Територіальні центри комплектування (колишні військомати).