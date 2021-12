«Слава Україні!»: посольство США привітало українців із Новим роком

Посольство США в Києві привітало українців із Новим роком, заявивши про поглиблення за останні 12 місяців відносин між Україною та США. Про це йдеться у заяві дипвідомства у Twitter.

У посольстві наголосили, що США й надалі підтримуватимуть територіальну цілісність України.

«2021-й приніс нову адміністрацію США на чолі з президентом Джо Байденом. За останні 12 місяців президент Байден та держсекретар Ентоні Блінкен очолили процес поглиблення відносин між Україною та США та відновили наше стратегічне партнерство… США продовжують підтримувати Україну перед загрозою суверенітету та територіальній цілісності… Рухаємось у 2022-й рік! Слава Україні!», – сказала у привітанні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

A very Happy New Year to our Ukrainian friends, partners, and hosts. 2021 brought a new U.S. administration led by President Joseph Biden, and in the last 12 months, we have deepened the U.S.-Ukraine relationship. Here’s to 2022. Slava Ukraini! pic.twitter.com/iwyV7CTYxZ