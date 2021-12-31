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    «Слава Україні!»: посольство США привітало українців із Новим роком

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    Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін: рухаємось у 2022 рік! Слава Україні! - «Слава Україні!»: посольство США привітало українців із Новим роком
    Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін: рухаємось у 2022 рік! Слава Україні!
    скріншот з відео

    У посольстві наголосили, що США й надалі підтримуватимуть територіальну цілісність України

    Посольство США в Києві привітало українців із Новим роком, заявивши про поглиблення за останні 12 місяців відносин між Україною та США. Про це йдеться у заяві дипвідомства у Twitter.

    У посольстві наголосили, що США й надалі підтримуватимуть територіальну цілісність України.

    «2021-й приніс нову адміністрацію США на чолі з президентом Джо Байденом. За останні 12 місяців президент Байден та держсекретар Ентоні Блінкен очолили процес поглиблення відносин між Україною та США та відновили наше стратегічне партнерство… США продовжують підтримувати Україну перед загрозою суверенітету та територіальній цілісності… Рухаємось у 2022-й рік! Слава Україні!», – сказала у привітанні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

    До слова, воїни на Донбасі зворушливо привітали зі святами (відео).

    Також повідомлялося, що Богдан в оточенні напівоголених дівчат вже зустрів Новий рік (фото).

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    Теги: дипломатія США Джозеф Байден політика посольство Україна новорічні свята
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    «Слава Україні!»: посольство США привітало українців із Новим роком