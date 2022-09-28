У полон до ЗСУ потрапив рашист, який провоював кілька днів (відео)

Рашиста 18 вересня мобілізували у військову частину, а вже 22 вересня його батальйон був в Україні

На сході Харківської області бійці 92-ої бригади взяли в полон бурята з Улан-Уде. Чоловік прибув до України 22 вересня. Відповідне відео з’явилося в мережі.

Відомо, що рашиста 18 вересня мобілізували у військову частину 34214, щоб упакувати такими, як він, 1 мотострілецький батальйон. Вже 22 вересня його батальйон був в Україні.

Між мобілізацією та фронтом пройшло всього чотири дні. Без жодної підготовки окупантів відправили на війну. Окупант вибачається та каже, що у таких, як він в Україні є лише два варіанти – смерть або полон.

Раніше повідомлялося, що Росія придумала, як покарати втікачів від мобілізації.

Нагадаємо, 27 вересня у полон до ЗСУ потрапив мобілізований мешканець Ростовської області РФ. Він покинув свою військову частину і спробував повернутися до Російської Федерації, але загубився.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.