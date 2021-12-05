У Рівному вандали пошкодили ханукію і залишили записку (фото)

Випадок став вже п'ятим по всій Україні фактом пошкоджень Ханукій за це велике єврейське свято

У центрі Рівного на Майдані Незалежності скоїли акт вандалізму і пошкодили Менору - була розбита велика частина ханукальних світильників (Ханукія), а також пошкоджений розподільний щит. Про це повідомляє Об'єднана Єврейська Громада України.

Зазначається, що випадок став вже п'ятим по всій Україні фактом пошкоджень Ханукій за це велике єврейське свято – воно почалося 28 листопада і триватиме до вечора 6 грудня.

Також з'явилися фото з постраждалою ханукією. На знімках видно, що більшість світильників були пошкоджені.

Рівненська єврейська громада викликала на місце НП наряд патрульної поліції для складання заяви.

Правоохоронці розпочали провадження, а також опитали свідків.

Також у Громаді з посиланням на слова очевидців розповідають, що на Ханукії невідомим або невідомими була залишена записка з таким антисемітським приблизним змістом: «Юдеї зловживають нашою толерантністю».

Тепер поліція шукає зловмисників, всі обставини вивчаються.

Нагадаємо, євреї встановили у центрі Києва найбільшу Менору до святкування Хануки.