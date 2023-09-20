Ексміністр енергетики закликав скасувати прайс-кепи через борги в енергетиці
Плачков: «Ми заплуталися і все. Зараз борги і не знаємо що робити»
В енергетичній галузі України виникають борги, оскільки через цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) витрати на виробництво електроенергії не збалансовані.
Про це заявив колишній міністр енергетики та голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков.
За його словами, існує лише дві моделі регулювання цін на електроенергію: адміністративна та ринкова системи. Перша передбачає ручне встановлення суб’єктивного розміру тарифу, а друга – формування ціни на електроенергію з урахуванням вартості палива та виробництва електрики.
«Потім ми придумали наше українське ноу-хау: Давайте ми зробимо щось комбіноване. Нова ринкова система з адміністративною системою. Ми будемо встановлювати прайс-кепи, регулювати ПСО. Зробили такий незрозумілий мікс», – сказав Плачков.
Він наголосив, що результатом цього міксу є скандали в енергетиці, оскільки в цій системі не збалансовані витрати на паливо, на виробництво та передачу електроенергії.
«Ми заплуталися і все. Зараз борги і не знаємо що робити. Прайс-кеп треба скасовувати взагалі», – підсумував Плачков.
Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що для імпорту електроенергії взимку потрібна лібералізація енергоринку.
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