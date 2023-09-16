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Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Юрій Бойко відзначив, що в магістральних мережах НЕК «Укренерго» сформовано достатній резерв гнучкості
фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялось, що для підготовки до зими енергетики в Києві оновили дві потужні підстанції

Радник прем’єр міністра Юрій Бойко повідомив, що оператори системи розподілу найбільш готові до нового опалювального сезону.

Таку оцінку він висловив у інтерв’ю «Апостроф»

«Я б оцінив ситуацію так: в ОСР ситуація найкраща. Крім звичайно ж прифронтових регіонів, де зі зрозумілих причин мають місце регулярні руйнування мереж та знеструмлення, які не завжди можна усунути» - зазначив Бойко коментуючи процес відновлення енергооб’єктів.

Він також відзначив, що в магістральних мережах НЕК «Укренерго» сформовано достатній резерв гнучкості, і роботи активно продовжуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що для підготовки до зими енергетики в Києві оновили дві потужні підстанції.

Теги: Юрій Бойко Укренерго

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