Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Раніше повідомлялось, що для підготовки до зими енергетики в Києві оновили дві потужні підстанції
Радник прем’єр міністра Юрій Бойко повідомив, що оператори системи розподілу найбільш готові до нового опалювального сезону.
Таку оцінку він висловив у інтерв’ю «Апостроф».
«Я б оцінив ситуацію так: в ОСР ситуація найкраща. Крім звичайно ж прифронтових регіонів, де зі зрозумілих причин мають місце регулярні руйнування мереж та знеструмлення, які не завжди можна усунути» - зазначив Бойко коментуючи процес відновлення енергооб’єктів.
Він також відзначив, що в магістральних мережах НЕК «Укренерго» сформовано достатній резерв гнучкості, і роботи активно продовжуються.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що для підготовки до зими енергетики в Києві оновили дві потужні підстанції.
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