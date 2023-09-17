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Цінові обмеження заважають нормальному імпорту електроенергії – Український інститут майбутнього

Христина Жиренко
glavcom.ua
Цінові обмеження заважають нормальному імпорту електроенергії – Український інститут майбутнього

Діючі прайс-кепи змушують «Укренерго» купляти дорогу електроенергію для покриття дефіциту – Прокіп

Встановлені в Україні цінові обмеження (прайс-кепи – ред.) на ринку електроенергії заважають нормальному імпорту електроенергії, через що системний оператор «Укренерго» вимушений купляти дорогу аварійну допомогу. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. 

«Трейдери можуть імпортувати електроенергію. Імпортують її вони коли це економічно вигідно, коли ціна за кордоном з врахуванням витрат на передачу в Україну буде нижче, ніж на ринку, але вони обмежені формальним прайс-кепом. Якщо ситуація складається такою, що ціна імпорту вище, ніж прайс-кеп, то ніхто цей імпорт здійснювати не може, бо він збитковий», – сказав він.

Прокіп пояснив, що у такому випадку у системного оператора «Укренерго» є два варіанти: або він буде відключати споживачів, або отримувати аварійну допомогу. Він додав, що аварійну допомогу «Укренерго» купляє на балансуючому ринку Європи, що є сегментом ринку з найдорожчою електрикою.

«Враховуючи те, що складалась така ситуація, що комерційна ціна електроенергії в Європі вище, ніж прайс-кепи, «Укренерго» за ще вищою ціною купувало електроенергію і видавало її в енергосистему як аварійну допомогу», – сказав Прокіп.

Аналітик додав, що проблема полягає в тому, що «Укренерго» використовує для цього кошти, які можна було б спрямувати на погашення боргів на балансуючому ринку. «Але ці кошти пішли на інші потреби, і, відповідно, комок боргів ще більше зростає», – підсумував Прокіп.

Нагадаємо, державне підприємство «Оператор ринку» виступає за встановлення прайс-кепів на рівні як в країнах Європейського Союзу.

Теги: імпорт Укренерго енергетика електроенергія

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