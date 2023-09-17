Цінові обмеження заважають нормальному імпорту електроенергії – Український інститут майбутнього

Діючі прайс-кепи змушують «Укренерго» купляти дорогу електроенергію для покриття дефіциту – Прокіп

Встановлені в Україні цінові обмеження (прайс-кепи – ред.) на ринку електроенергії заважають нормальному імпорту електроенергії, через що системний оператор «Укренерго» вимушений купляти дорогу аварійну допомогу. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

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«Трейдери можуть імпортувати електроенергію. Імпортують її вони коли це економічно вигідно, коли ціна за кордоном з врахуванням витрат на передачу в Україну буде нижче, ніж на ринку, але вони обмежені формальним прайс-кепом. Якщо ситуація складається такою, що ціна імпорту вище, ніж прайс-кеп, то ніхто цей імпорт здійснювати не може, бо він збитковий», – сказав він.

Прокіп пояснив, що у такому випадку у системного оператора «Укренерго» є два варіанти: або він буде відключати споживачів, або отримувати аварійну допомогу. Він додав, що аварійну допомогу «Укренерго» купляє на балансуючому ринку Європи, що є сегментом ринку з найдорожчою електрикою.

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«Враховуючи те, що складалась така ситуація, що комерційна ціна електроенергії в Європі вище, ніж прайс-кепи, «Укренерго» за ще вищою ціною купувало електроенергію і видавало її в енергосистему як аварійну допомогу», – сказав Прокіп.

Аналітик додав, що проблема полягає в тому, що «Укренерго» використовує для цього кошти, які можна було б спрямувати на погашення боргів на балансуючому ринку. «Але ці кошти пішли на інші потреби, і, відповідно, комок боргів ще більше зростає», – підсумував Прокіп.

Нагадаємо, державне підприємство «Оператор ринку» виступає за встановлення прайс-кепів на рівні як в країнах Європейського Союзу.