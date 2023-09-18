«Херсонська обласна енергопостачальна компанія» оголосила про банкрутство через борги в енергетиці

За період військових дій та окупації Херсонщини, значно знизився рівень розрахунків споживачів за спожиту електроенергію

Криза неплатежів в енергетиці вимусила «Херсонську обласну енергопостачальну компанію» оголосити про банкрутство.

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Про це йдеться в повідомленні компанії.

Відповідно до нього, «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» веде діяльність із забезпечення споживачів електроенергії ресурсом за фіксованою ціною. Задля цього на компанію покладено спеціальні обов’язки.

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«Через кризу неплатежів за спожиту електроенергію в умовах війни ТОВ «Херсонська обласна ЕК» опинилось в тяжкому фінансовому стані, та має значну кредиторську заборгованість перед ДП «Гарантований покупець», ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП НЕК «Укренерго», АТ «Херсонобленерго», АТ «Миколаївобленерго», та приватними домогосподарствами що виробляють електроенергію», – йдеться в ньому.

Наголошується, що за період військових дій та окупації Херсонщини, значно знизився рівень розрахунків споживачів за спожиту електроенергію. Загалом споживачі заборгували «Херсонській обласній енергопостачальній компанії» понад 2 млрд грн.

«Ситуація з розрахунками залишається критичною, лівобережна частина Херсонщини лишається окупованою, підприємства масово розграбовані і пошкоджені внаслідок обстрілів та на даний час по більшості не платоспроможні. Значна кількість побутових споживачів не сплачують борги», – зауважили в компанії.

Наразі «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» продовжує вести свою діяльність, але згодом вона повідомить про точну дату, коли вона вже остаточно припинить постачати електричну енергію споживачам.

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Раніше «Енергоатом» пообіцяв показати план погашення боргів перед постачальниками електроенергії за 2023 рік до кінця року.

Водночас в енергетичному комітеті Верховної Ради повідомили, що компанія «Енергоатом» наразі не надала графік виплати багатомільярдної заборгованості.