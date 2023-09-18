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«Херсонська обласна енергопостачальна компанія» оголосила про банкрутство через борги в енергетиці

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Херсонська обласна енергопостачальна компанія» оголосила про банкрутство через борги в енергетиці
Споживачі заборгували «Херсонській обласній енергопостачальній компанії» понад 2 млрд грн.
фото з відкритих джерел

За період військових дій та окупації Херсонщини, значно знизився рівень розрахунків споживачів за спожиту електроенергію

Криза неплатежів в енергетиці вимусила «Херсонську обласну енергопостачальну компанію» оголосити про банкрутство.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Відповідно до нього, «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» веде діяльність із забезпечення споживачів електроенергії ресурсом за фіксованою ціною. Задля цього на компанію покладено спеціальні обов’язки.

«Через кризу неплатежів за спожиту електроенергію в умовах війни ТОВ «Херсонська обласна ЕК» опинилось в тяжкому фінансовому стані, та має значну кредиторську заборгованість перед ДП «Гарантований покупець», ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП НЕК «Укренерго», АТ «Херсонобленерго», АТ «Миколаївобленерго», та приватними домогосподарствами що виробляють електроенергію», – йдеться в ньому.

Наголошується, що за період військових дій та окупації Херсонщини, значно знизився рівень розрахунків споживачів за спожиту електроенергію. Загалом споживачі заборгували «Херсонській обласній енергопостачальній компанії» понад 2 млрд грн.

«Ситуація з розрахунками залишається критичною, лівобережна частина Херсонщини лишається окупованою, підприємства масово розграбовані і пошкоджені внаслідок обстрілів та на даний час по більшості не платоспроможні. Значна кількість побутових споживачів не сплачують борги», – зауважили в компанії.

Наразі «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» продовжує вести свою діяльність, але згодом вона повідомить про точну дату, коли вона вже остаточно припинить постачати електричну енергію споживачам.

Раніше «Енергоатом» пообіцяв показати план погашення боргів перед постачальниками електроенергії за 2023 рік до кінця року.

Водночас в енергетичному комітеті Верховної Ради повідомили, що компанія «Енергоатом» наразі не надала графік виплати багатомільярдної заборгованості.

Теги: Енергоатом Укренерго Херсон

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