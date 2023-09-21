У Рівному прогриміли вибухи: частина міста без світла

У Рівному дві години тривала повітряна тривога

Наслідки ракетної атаки на Рівне уточнюються

У четвер, 21 вересня, на світанку під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Рівному. Про це повідомляє «Суспільне».

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Після вибухів у частині міста зникло світло.

Офіційної інформації від Рівненської ОВА наразі ще немає.

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Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів.

Також у Черкаській області пролунали вибухи.

Крім того, у Києві гримлять вибухи. Через падіння уламків ракет у столиці є руйнування. Також внаслідок вибухів є постраждалі.

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Близько 6 години ранку прогриміли вибухи на Хмельниччині.

Вибухи лунали в Дрогобицькому районі Львівщини.