У Рівному прогриміли вибухи: частина міста без світла
Наслідки ракетної атаки на Рівне уточнюються
У четвер, 21 вересня, на світанку під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Рівному. Про це повідомляє «Суспільне».
Після вибухів у частині міста зникло світло.
Офіційної інформації від Рівненської ОВА наразі ще немає.
Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів.
Також у Черкаській області пролунали вибухи.
Крім того, у Києві гримлять вибухи. Через падіння уламків ракет у столиці є руйнування. Також внаслідок вибухів є постраждалі.
Близько 6 години ранку прогриміли вибухи на Хмельниччині.
Вибухи лунали в Дрогобицькому районі Львівщини.
Коментарі — 0