«Укренерго» вимушене брати кредити, щоб виплачувати борги

Тинний: Без залучення нових кредитів «Укренерго» не матиме змоги виплачувати борги

Тариф на передачу електроенергії «Укренерго» встановлюється на недостатньому рівні з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг. Тому компанії доводиться займатися пошуком кредитного фінансування, щоб виплачувати накопичену заборгованість перед виробниками «зеленої» енергії, заявляє співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.

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«На дисципліну розрахунків (з боку «Укренерго» – ред) впливає декілька факторів. Один з них своєчасне і не повне затвердження НКРЕКП тарифів. Тарифи «Укренерго» перших кварталів були заниженими для Укренерго. Відповідно вони не змогли своєчасно свої зобов’язання виконати», – сказав Тинний. За його словами, компанія накопичує борги і щодо примусових відключень «зеленої» генерації в певні періоди профіциту потужності в енергосистемі. «Укренерго створюються борги за штучні обмеження виробітку, коли вони не можуть віддавати електроенергію в мережу», – пояснив інвестор.

Він підкреслив, що для виплати накопичених боргів «Укренерго» вимушено шукати кредитне фінансування.

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При цьому, Тинний висловив сподівання, що найближчим часом компанія отримає позику від ЄБРР.

«Кожен раз «Укренерго» використовує частину залучених коштів на оплату заборгованостей на ринку допоміжних послуг, балансуючому ринку та ще частина йде на компенсацію обмежень виробітку «зеленої» генерації», – повідомив інвестор.

Нагадаємо, що борг «Укренерго» перед Гарантованим покупцем щодо послуги зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії перевищує 25 млрд грн.