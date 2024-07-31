У російських дронах «Гербера» можуть стояти українські сімки – Defense Express

Функція «Гербер» полягає у розвідці

В ніч проти 31 липня ЗС РФ атакували Україну У безпілотниках нового типу «Гербера», якими Росія атакувала Україну у ніч проти 31 липня, можуть стояти українські сім-карти, які через нашу Інтернет-мережу транслюють інформацію до Росії. Вони створені із мінімального набору компонентів та є полегшеною і дешевшою версією «Шахедів». І в них Про це повідомив головний редактор Defense Express Олег Катков в коментарі Telegram-каналу «Труха Україна».

«Мова не йде про те, що ворог використовував їх масово. Що оцих нових дронів, які виробляються з пінопласту була значна кількість. Масовості не було, але деякі із знищених дронів дійсно були «Герберами», – зауважив Катков.

За його словами, «Гербера» менша за «Шахед» і вона дійсно виробляється із дошок і пінопласту. І те, що в дрона всередині – це дійсно виріб «російських кулібіних». Але проблема в тому, що вони дійсно долітають до України. Але донині в жодній «Гербері» не знайшли бойової частини. На думку Каткова, функція «Гербер» полягає у розвідці.

«Це засіб розвідки, технічної, радіоелектронної розвідки. Тобто банальна фіксація роботи українських засобів протиповітряної оборони, фіксація радіолокаційних станцій. Зокрема, на першій «Гербері», яка була збита, був модем 4G із українською сім-картою. Був зворотний канал зв'язку. Дрон міг фіксувати, що його опромінювали радіолокаційні станції, передавати цю інформацію до РФ через український мобільний зв'язок. І коли його збили, ворог дізнався про те що його збили в режимі онлайн, тому що є можливість передати цю інформацію через український мобільний інтернет», – зауважив Катков.

На його думку, дешеві та кустарні «Гербери» використовують для відволікання уваги операторів ПВО, які вимушені використовувати для їх знищення дорогі боєприпаси. Але якщо зараз «Гербери» не є ударними дронами, то не виключено, що в майбутньому Росія все ж буде встановлювати на них бойову частину. Але дальність їх використання буде обмежена радіозв'язком, що відрізняє їх від «Шахедів» , які можуть атакувати тилові цілі за супутниковим зв'язком. Нині питання дальності «Гербер» відкрите.

Як повідомлялося, Росія під час нещодавніх атак по Україні використала безпілотники з фанери та пінопласту. Вони діють як приманки для визначення місця розташування української ППО.