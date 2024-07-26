Як Росія намагається визначити розташування української ППО? Деталі від розвідки

Деякі з безпілотників мають камеру та українську SIM-карту для передачі зображень росіянам

Окупанти запускають картонні безпілотники разом зі звичайними «Шахедами»

Росія під час нещодавніх атак по Україні використала безпілотники невстановленого типу з фанери та пінопласту. Вони діють як приманки для визначення місця розташування української ППО. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк в інтерв’ю Reuters.

Деякі з цих безпілотників мають камеру та українську SIM-карту для передачі зображень росіянам. Вибухівки ці дрони не несуть, але дуже нагадують звичайні безпілотники Shahed і літають з ними групами.

«Вони визначають, де розташовані наші мобільні групи, де стоять кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються отримати картину, де розташовані вся наша ППО», – додав він.

Інший тип таких безпілотників все ж може мати невеликий бойовий заряд, і їх використовують як приманки. Розвідка стверджує, що нові типи російських безпілотників, ймовірно, коштуватимуть лише $10 тис. кожен – набагато дешевше, ніж ракети для ППО.

Reuters пише, що таким чином Росія прагне адаптувати свою тактику та випробувати нові технології, щоб отримати перевагу під час щоденних ракетних і безпілотних ударів по українських містах та інфраструктурі.

Нагадаємо, російське підприємство «Завод Сигнал» запатентувало безпілотник, який зовні ідентичний іранському дрону-камікадзе Qasef.

Як повідомлялося, Україна всіма методами та всіма силами має забезпечувати постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх важливих позицій не лише на фронті безпосередньо, але й по всій доступній глибині.

До слова, посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що завод турецької компанії Bayraktar із виробництва безпілотників повноцінно запрацює в Україні після закінчення війни з Росією.