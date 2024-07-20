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В одному із районів столиці зафіксовано падіння уламків ворожого дрона

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В одному із районів столиці зафіксовано падіння уламків ворожого дрона
фото ілюстративне

Даних щодо руйнувань чи потерпілих немає

У ніч на 20 липня ворог атакував Київ безпілотниками. Унаслідок атаки в Солом'янському районі столиці зафіксовано падіння уламків. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Унаслідок нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона», – зазначив Попко.

Він додав, що інформація уточнюється. На цю хвилину даних щодо руйнувань чи потерпілих немає.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня в Києві пролунали вибухи. У столиці тривогу не оголошували. Загроза була оголошена для області, де працювали сили ППО. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«На Київщині працюють сили ППО по ворожих БПЛА. Не ігноруйте сигнали тривоги!» – написав він.

Через 13 хвилин після вибухів повітряна тривога була оголошена і в Києві.

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Теги: Київ безпілотник вибух тривога

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