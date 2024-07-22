Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибухи у Туапсе: розвідка повідомила деталі атаки на нафтопереробний завод у Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вибухи у Туапсе: розвідка повідомила деталі атаки на нафтопереробний завод у Росії
Ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу держави-агресорки наразі уточнюються
фото: скріншот

Загалом повідомляється принаймні про вісім БПЛА, які атакували НПЗ

У результаті операції Головного управління розвідки міністерства оборони  України в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в місті Туапсе Краснодарського краю, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа. Про це повідомили джерела у розвідці.

Як повідомляють джерела у воєнній розвідці, БПЛА у небі над Туапсе було зафіксовано близько 3:30 за місцевим часом. За повідомленням місцевих пабліків, під час першої хвилі атаки вороже ППО намагалося збити відразу чотири дрони-камікадзе. Пізніше, близько 6:25 в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території обʼєкту розпочалася пожежа.

Загалом повідомляється принаймні про 8 БПЛА, які атакували НПЗ. Як зазначає пропагандистське ЗМІ Russia Today, внаслідок влучання було пошкоджено інфраструктуру НПЗ.

Ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу держави-агресорки наразі уточнюються.

Як повідомлялося, у ніч на 22 липня пролунало кілька гучних вибухів над Туапсе Краснодарського краю Росії, де розташований нафтопереробний завод. У місті по безпілотниках нібито спрацювала система ППО.

Як розповіли місцеві жителі, вибухи зі сторони місцевої нафтобази почали лунати приблизно о 3:30, загалом було чути близько п'яти гучних вибухів.

Читайте також: Міноборони РФ заявило про атаку понад 70 безлотників, палає біля аеродрому 

 

Теги: безпілотник розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Результатів вдалось досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей мобільних вогневих груп Сил оборони України
Стало відомо, скільки «Шахедів» знищили ППО від початку 2024 року
26 червня, 06:22
Представник ГУР розповів, що коли окупанти зрозуміли, що вже не здатні ані відновитися, ані суттєво наростити сили на Зміїному, то це стало переломним моментом у звільненні острова
Буданов пояснив, яке економічне значення мала деокупація Зміїного
30 червня, 23:20
У Краснодарському краї РФ горять резервуари з паливом після атаки дронів
У Краснодарському краї РФ горять резервуари з паливом після атаки дронів
6 липня, 03:53
Воронеж атакували БпЛА
Атака дронів на Росію: у Воронезькій області спалахнула пожежа на складі
7 липня, 08:49
Переважна більшість безпілотників буде поставлена ​​цієї осені, решта – на початку 2025 року, зазначили у міноборони країни
Міноборони Литви терміново закупить безпілотники на €36 млн: причина
5 липня, 10:04
Сеул стежитиме за «рівнем та змістом військової співпраці між Росією та Північною Кореєю»
Президент Південної Кореї назвав умову, за якої постачатиме зброю Україні
8 липня, 09:23
Російські ЗМІ запевняють, що українські спецслужби начебто підкупили російського пілота, щоб той викрав літак
ФСБ заявила, що зупинила спробу викрадення Україною російського літака
8 липня, 09:07
Бази США у Європі готуються протистояти загрозам з боку США
Бази США у Європі переведені у стан підвищеної готовності через диверсійну загрозу – CNN
10 липня, 08:42
Уночі на Київщині працювали сили ППО
Сили ППО збили всі дрони, що летіли на Київ: деталі атаки
Вчора, 06:01

Соціум

Поширюється миттєво: новий рідкісний вірус вбиває дітей у Індії
Поширюється миттєво: новий рідкісний вірус вбиває дітей у Індії
Вибухи у Туапсе: розвідка повідомила деталі атаки на нафтопереробний завод у Росії
Вибухи у Туапсе: розвідка повідомила деталі атаки на нафтопереробний завод у Росії
В Якутії знайдено уламки гелікоптера, який зник кілька дні тому. Є загиблі
В Якутії знайдено уламки гелікоптера, який зник кілька дні тому. Є загиблі
Безкоштовне морозиво та розваги: Данія вирішила нагороджувати «вихованих» туристів
Безкоштовне морозиво та розваги: Данія вирішила нагороджувати «вихованих» туристів
Міноборони РФ заявило про атаку понад 70 безлотників, палає біля аеродрому
Міноборони РФ заявило про атаку понад 70 безлотників, палає біля аеродрому
Яку винагороду російські військкомати пропонують людині, яка приведе друга: ISW назвав суму
Яку винагороду російські військкомати пропонують людині, яка приведе друга: ISW назвав суму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Ветеран ЗСУ розповів про ставлення бійців до Сирського
118K
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
43K
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
11K
Алла Кудлай: Жалкую, що не пішла в депутати, коли Рудьковський із Морозом пропонували
11K
Що далі, то мирних планів буде більше

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua