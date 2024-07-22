Вибухи у Туапсе: розвідка повідомила деталі атаки на нафтопереробний завод у Росії

Загалом повідомляється принаймні про вісім БПЛА, які атакували НПЗ

У результаті операції Головного управління розвідки міністерства оборони України в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в місті Туапсе Краснодарського краю, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа. Про це повідомили джерела у розвідці.

Як повідомляють джерела у воєнній розвідці, БПЛА у небі над Туапсе було зафіксовано близько 3:30 за місцевим часом. За повідомленням місцевих пабліків, під час першої хвилі атаки вороже ППО намагалося збити відразу чотири дрони-камікадзе. Пізніше, близько 6:25 в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території обʼєкту розпочалася пожежа.

Загалом повідомляється принаймні про 8 БПЛА, які атакували НПЗ. Як зазначає пропагандистське ЗМІ Russia Today, внаслідок влучання було пошкоджено інфраструктуру НПЗ.

Ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу держави-агресорки наразі уточнюються.

Сьогодні вночі прильоти були у Ростовській області, у районі НПЗ у Туапсе та у Морозовську, де базується військовий аеродром. pic.twitter.com/fd1BRJBxHR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 22, 2024

Як повідомлялося, у ніч на 22 липня пролунало кілька гучних вибухів над Туапсе Краснодарського краю Росії, де розташований нафтопереробний завод. У місті по безпілотниках нібито спрацювала система ППО.

Як розповіли місцеві жителі, вибухи зі сторони місцевої нафтобази почали лунати приблизно о 3:30, загалом було чути близько п'яти гучних вибухів.