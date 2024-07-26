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Стало відомо, коли повноцінно запрацює завод Bayraktar в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стало відомо, коли повноцінно запрацює завод Bayraktar в Україні
Посол не надав подробиць про завод з безпекових причин
фото: euronews.com

 «Ми працюємо з Baykar Makina в різних вимірах, включаючи створення заводу», – Бондар

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що завод турецької компанії Bayraktar із виробництва безпілотників повноцінно запрацює в Україні після закінчення війни з Росією. Про це повідомляє Euronews.

 «Ми працюємо з Baykar Makina (Ред. – турецька компанія) в різних вимірах, включаючи створення заводу», – сказав посол.

Боднар не повідомив подробиць про завод, який планується відкрити в Україні, з міркувань безпеки, але зазначив, що прогрес у цьому плані помітний.

Нагадаємо, у липні минулого року в Україні розпочалось будівництво заводу з виробництва Bayraktar. Турецька компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. 

Нещодавно генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар підтвердив, що під Києвом уже будується завод із виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до досягнутої між двома державами домовленості. За словами Байрактара, для завершення будівництва «нам потрібно близько 12 місяців», після чого компанія планує перейти до встановлення обладнання й організаційної структури.

До слова, після успішного експорту безпілотних літальних апаратів TB-2 Bayraktar Туреччина намагається сконцентрувати зусилля своєї оборонної промисловості на розробці та виробництві нових морських безпілотників.

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Теги: Україна безпілотник Туреччина війна Байрактар

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