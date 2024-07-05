Ворог атакував Київщину безпілотниками: пошкоджено будинки

Усі необхідні служби працюють на місці для опису, фіксації та ліквідації наслідків

У будинках вибито вікна, пошкоджено двері, дахи

Уночі 5 липня ворог атакував Макарівську громаду на Київщині. Про це повідомив голова громади Вадим Токар.

«За наслідками нічної атаки, в одному з населених пунктів громади уламками БпЛА було пошкоджено шість приватних будинків та один автомобіль», – зазначив голова громади.

Він додав, що в будинках вибито вікна, пошкоджено двері, дахи. Загиблих і постраждалих немає.

Усі необхідні служби працюють на місці події для опису, фіксації та ліквідації наслідків.

Нагадаємо, уночі ворог атакував Україну безпілотниками. У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування безпілотників.

Минулої ночі вибухи було чутно в Києві було чутно вибухи. В області, на підступах до Києва працювала ППО.

До слова, унаслідок ракетного удару 30 червня зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. Є пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Цей удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України.