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Китай випробував винищувач-невидимку із відокремлюваними дронами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай випробував винищувач-невидимку із відокремлюваними дронами
J-20 є найпотужнішим винищувачем-невидимкою Китаю, але новий літак, що розробляється, може замінити його
фото: CNS

Новий літальний апарат, що поєднує в собі винищувач-невидимку з двома безпілотниками, які можуть миттєво від'єднатись, є новітньою зброєю в арсеналі Китаю

Китай випробував новий винищувач-невидимку з дронами, що від'єднуються. Про це пише South China Morning Post.

Як пише видання, згідно з деякими нещодавно оприлюдненими проектними кресленнями, цей таємничий винищувач оснащений турбореактивним двигуном та має змішану конструкцію корпусу зі стрілоподібними крилами, характерними для високошвидкісних винищувачів-невидимок.

Відео або фото, що підтверджують випробування, а також, якою є новинка у реальності поки що немає, але китайські журналісти захоплено стверджують, що це «абсолютно нова концепція» винищувача. 

Йдеться винищувач, оснащений дводвигуновим турбовентиляторним двигуном та інтегрованим фюзеляжем із дельтаподібним крилом. Інноваційну конструкцію було продемонстровано в аеропорту, розташованому на південній околиці пустелі Му Ус в автономному районі Нінся на північному заході КНР.  

«Коли літак виконав маневр, сегменти крил відокремилися і перетворилися на два безпілотні «літаючі крила», які приводилися в рух електродвигунами. Ця подія продемонструвала ефективність аеродинамічної конструкції та алгоритмів автоматичного управління», – зазначає South China Morning Post

Як заявив Ду Сінь, старший інженер Інституту авіаційних технологій Китайського центру аеродинамічних досліджень та розробок (CARDC), цей випробувальний політ підтвердив нову концепцію винищувача наступного покоління ВПС Народно-визвольної армії Китаю. Перспективна конструкція є сукупністю пілотованої та безпілотної систем. Декілька літальних апаратів об'єднані для ведення скоординованого бою.

Конструкція винищувача-невидимки наступного покоління включає два дрона, прикріплених до задньої кромки трикутних крил літака. Раніше робилися спроби прикріпити безпілотники до закінчень крила літака. Ду Сінь та його команда пішли іншим шляхом. Конструктори застосували «конфігурацію стикування задньої частини» – передні частини фюзеляжів безпілотників з'єднуються із задньою кромкою крила винищувача. Ця конфігурація забезпечує більш стабільний політ, але створює серйозні проблеми через різкі зміни центру тяжіння та точки фокусування літака під час розстикування літальних апаратів.

Крім того, команда конструкторів розробила новий алгоритм для точного аналізу різних перешкод, включаючи зміни вітру, у момент поділу літальних апаратів. Винищувач наступного покоління та дрони використовують комп'ютер управління польотом FCC-100 розробки Північно-Західного політехнічного університету Китаю. Ця машина здатна здійснювати точні обчислення та здійснювати надійний контроль.

Раніше Китай продемонстрував дрони, що «саморозмножуються». Китайські вчені розробили новий тип безпілотника, який може розділятися на кілька одиниць миттєво. І таким чином створити тактичний удар і потужний удар по супротивнику.  Один такий дрон буде здатний по команді розділитись на самостійні дрони, які почнуть виконувати завдання в рої, або окремо.

Читайте також: У Китаї створили безпілотник, якийсь розділяється у повітрі на кілька мінідронів
Теги: Китай літак безпілотник винищувач

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