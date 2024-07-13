Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія намагається відтворити українські морські дрони: мета

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія намагається відтворити українські морські дрони: мета
Україна випереджає РФ у виробництві морських дронів
фото з відкритих джерел

«Можемо сьогодні констатувати, що ані промислове шпигунство, ані така діяльність, не дозволила агресору наблизитись до розвитку морських безпілотних систем, які має Україна», – Юсов

Окупанти збирають уламки та фрагменти морських дронів з метою вивчення та відтворення. Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Відомі факти про такі дії з боку окупантів, після кожної операції українських надводних безпілотних систем.

«Але можемо сьогодні констатувати, що ані промислове шпигунство, ані така діяльність, не дозволила агресору наблизитись до розвитку морських безпілотних систем, які має Україна», – сказав Юсов.

Розвідка зазначає, що наразі Україна в цьому питанні «значно випереджає агресора».

Нагадаємо, що український ударний морський дрон Magura V5 за результатами дослідження, опублікованими у польському виданні Political Science and Security Studies Journal, визнаний найрезультативнішим під час повномасштабного вторгнення Росії.

До слова, нова модель українського безпілотника здатна долати відстань у 3 тис. км, долітаючи до Сибіру. Про це пише The Economist з посиланням на неназваного виробника безпілотників. Як зазначає видання, дану модель безпілотника розробили «через зволікання Заходу в наданні Україні зброї далекого радіусу дії».

Також повідомлялося, що українські військові вперше в історії уразили FPV-дроном реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган». Відповідне відео було опубліковане на сторінці волонтера Сергія Стерненка у Telegram, інформує «Мілітарний».

Читайте також: Українські інженери представили морський дрон Magura V5 (фото)
Теги: безпілотник море росія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

П'ята за добу повітряна тривога тривала 44 хвилини
П'ята за добу повітряна тривога тривала 44 хвилини
8 липня, 14:11
Через ворожий обстріл повністю вигоріло кафе «Літо»
Уночі росіяни обстріляли центр Херсона: вщент згоріло кафе (відео)
7 липня, 12:06
Головком Олександр Сирський доповів Зеленському щодо ситуації на основних напрямках
Серед основного дрони і РЕБ: Зеленський провів Ставку
4 липня, 20:48
Президента Республіки Конго Путін нагородив орденом Пошани за «великий внесок у розвиток та зміцнення відносин між РФ та Республікою Конго»
Телячі щічки та пельмені: чим Путін годував диктатора Республіки Конго
27 червня, 19:20
Костянтина Старчукова засуджено до чотирьох років колонії
У Росії засудили чоловіка за спробу підпалу мавзолея Леніна
25 червня, 07:08
Україна атакувала аеродром стратегічної авіації Росії в місті Енгельсі Саратовської області
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
20 червня, 12:38
Віола Амгерд відповіла чи зобов’язана Швейцарія арештувати Путіна
Путіна арештують у разі його приїзду на Саміт миру? Президентка Швейцарії відповіла
16 червня, 23:17
Зеленський пояснив, що на першому саміті потрібно домовитися, у який спосіб співпрацюватимуть держави для досягнення миру
Сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир – Володимир Зеленський
15 червня, 20:20
На думку народного депутат, заморожені активи РФ у першу чергу мають спрямовуватися на оборону України
Соратник Зеленського напередодні Саміту миру закликав віддати Україні всі заморожені російські активи
13 червня, 16:11

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
Окупанти продовжують наступальні дії поблизу Глибокого, Вовчанська та Стариці
Окупанти продовжують наступальні дії поблизу Глибокого, Вовчанська та Стариці
Росія намагається відтворити українські морські дрони: мета
Росія намагається відтворити українські морські дрони: мета
ЗСУ показали, як медики рятують життя оборонців Часового Яру (фото)
ЗСУ показали, як медики рятують життя оборонців Часового Яру (фото)
ЗСУ вибили російську армію з Сотницького Козачка на Харківщині
ЗСУ вибили російську армію з Сотницького Козачка на Харківщині
Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу: відповідь нардепа
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
15K
Перший заступник директора НАБУ Углава пройшов поліграф: висновок дослідження
14K
Посол Залужний у новому образі вразив українців
11K
Слідчі Міжнародного кримінального суду відвідали «Охматдит» і зробили заяву
6021
Будівництво метро на Виноградар: переможцем тендеру стала компанія Максима Шкіля

Новини

Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
Вчора, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Вчора, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
11 липня, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
11 липня, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
11 липня, 12:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua