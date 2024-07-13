Росія намагається відтворити українські морські дрони: мета

«Можемо сьогодні констатувати, що ані промислове шпигунство, ані така діяльність, не дозволила агресору наблизитись до розвитку морських безпілотних систем, які має Україна», – Юсов

Окупанти збирають уламки та фрагменти морських дронів з метою вивчення та відтворення. Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Відомі факти про такі дії з боку окупантів, після кожної операції українських надводних безпілотних систем.

«Але можемо сьогодні констатувати, що ані промислове шпигунство, ані така діяльність, не дозволила агресору наблизитись до розвитку морських безпілотних систем, які має Україна», – сказав Юсов.

Розвідка зазначає, що наразі Україна в цьому питанні «значно випереджає агресора».

Нагадаємо, що український ударний морський дрон Magura V5 за результатами дослідження, опублікованими у польському виданні Political Science and Security Studies Journal, визнаний найрезультативнішим під час повномасштабного вторгнення Росії.

До слова, нова модель українського безпілотника здатна долати відстань у 3 тис. км, долітаючи до Сибіру. Про це пише The Economist з посиланням на неназваного виробника безпілотників. Як зазначає видання, дану модель безпілотника розробили «через зволікання Заходу в наданні Україні зброї далекого радіусу дії».

Також повідомлялося, що українські військові вперше в історії уразили FPV-дроном реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган». Відповідне відео було опубліковане на сторінці волонтера Сергія Стерненка у Telegram, інформує «Мілітарний».