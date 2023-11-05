У селищі поблизу Маріуполя пролунали потужні вибухи

Сєдово розташоване за понад 100 км від лінії фронту

В окупованому селищі Сєдово Донецької області, що біля кордону з РФ на березі Азовського моря, лунають сильні вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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«Седово. Новоазовський район. Майже все село було перетворено на склад БК та стоянку військових автівок. Було перетворено. Вже. Краса. До ранку буде детонувати точно», –

">розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Він також додав, що попри те, що наразі, за даними місцевих, лише третина складу зараз зруйнована, але врятувати там не вийде нічого.

Сєдово, де пролунали потужні вибухи, розташоване за понад 100 км від лінії фронту, поблизу Маріуполя.

Російські пабліки пишуть, що там була ремонтна база та припарковані гелікоптери.

Нагадаємо, напередодні управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

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Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, Міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.