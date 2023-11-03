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Ворожі дрони атакували Львівщину: в області лунали вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ворожі дрони атакували Львівщину: в області лунали вибухи
Сили оборони збивали ворожі безпілотники
фото ілюстративне

Уночі у Львівській області працювали сили ППО

У ніч на 3 листопада ворожі безпілотники були в повітряному просторі Львівської області, гриміли вибухи.

Повітряну тривогу було оголошено о 1-й годині ночі.

«Ударні БпЛА у напрямку Стрийського району Львівщини. Залишайтеся в укриттях!» – попередили Повітряні сили ЗСУ.

О 2-й годині ночі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про роботу ППО в області.

Нова загроза БпЛА на Львівщині була оголошена після 3-ї години ночі.

«Львів! Велика загроза! Залишайтесь в укриттях! Яворів – також! Безпілотники можуть швидко змінювати напрямок руху, тому прошу усіх жителів області не ігнорувати повітряну тривогу», – повідомив Козицький.

Відбій повітряної тривоги на Львівщині було оголошено о 5:20. Влада обіцяє згодом повідомити про наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, вночі 3 листопада в Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Повідомлялося про влучання по цивільних об'єктах міста. 

Крім того, увечері 2 листопада в Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

 

Теги: росія окупанти Львівщина війна безпілотник

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