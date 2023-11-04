Вибухи в Керчі: під ударом опинився суднобудівний завод

Місцеві жителі повідомляють про задимлення в районі суднобудівного заводу «Залив»

Окупанти повідомили про роботу ППО

Неспокійна субота в Керчі. Ввечері 4 листопада тут прогриміли вибухи. Окупанти заявили, що нібито працювала ППО.

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«У районі суднобудівного заводу імені Бутоми в Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків», – повідомив «глава» Криму Сергій Аксьонов, додавши, що постраждалих немає.

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Водночас Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на підписників повідомляє, що на суднобудівному заводі в Керчі є влучання в споруджуваний малий ракетний корабель проєкту 22800 «Каракурт».

Зокрема, місцеві жителі повідомляють про задимлення в районі суднобудівного заводу «Залив».

Це одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. Завод відомий як будівельник військових фрегатів. З 2020 року розпочав будівництво авіаносних кораблів для ВМФ Росії.

Раніше у тимчасово окупованому Криму пролунали сирени повітряної тривоги. У районі Севастопольської бухти здіймався дим.

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Нагадаємо, що британська розвідка розкрила втрати окупантів у Криму після нещодавніх ударів ЗСУ.