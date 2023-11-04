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Вибухи в Керчі: під ударом опинився суднобудівний завод

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вибухи в Керчі: під ударом опинився суднобудівний завод
Місцеві жителі повідомляють про задимлення в районі суднобудівного заводу «Залив»
фото: скріншот із відео

Окупанти повідомили про роботу ППО

Неспокійна субота в Керчі. Ввечері 4 листопада тут прогриміли вибухи. Окупанти заявили, що нібито працювала ППО.

«У районі суднобудівного заводу імені Бутоми в Керчі відпрацювала ППО, частина уламків збитих ракет упала на територію одного із сухих доків», – повідомив «глава» Криму Сергій Аксьонов, додавши, що постраждалих немає.

Водночас Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на підписників повідомляє, що на суднобудівному заводі в Керчі є влучання в споруджуваний малий ракетний корабель проєкту 22800 «Каракурт».

Зокрема, місцеві жителі повідомляють про задимлення в районі суднобудівного заводу «Залив».

Це одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. Завод відомий як будівельник військових фрегатів. З 2020 року розпочав будівництво авіаносних кораблів для ВМФ Росії.

Раніше у тимчасово окупованому Криму пролунали сирени повітряної тривоги. У районі Севастопольської бухти здіймався дим.

Нагадаємо, що британська розвідка розкрила втрати окупантів у Криму після нещодавніх ударів ЗСУ.

Теги: окупанти будівництво завод корабель Telegram вітер

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