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    Події в Україні

    Військовий розстріляв співслужбовця у Мар'їнці – ЗМІ

    Причини конфліку невідомі
    Військовий Збройних сил України у місті Мар'їнка Донецької області, застрелив співслужбовця. Про це повідомляє видання LB.ua, посилаючись на власні джерела. Відзначається, що інцидент стався в неділю, 19 лютого. Як повідомляється, конфлікт виник між двома військовослужбовцями частини А-0409 (30-а окрема механізована бригада). Під час сварки один з
    • Сьогодні, 11:05
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    Причини конфліку невідомі

    Військовий Збройних сил України у місті Мар'їнка Донецької області, застрелив співслужбовця. Про це повідомляє видання LB.ua, посилаючись на власні джерела.

    Відзначається, що інцидент стався в неділю, 19 лютого. Як повідомляється, конфлікт виник між двома військовослужбовцями частини А-0409 (30-а окрема механізована бригада). Під час сварки один з них взяв автомат Калашников і застрелив другого.

    Наразі невідомо, що стало причиною конфлітку. Військовослужбовець затриманий. Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

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    ЗМІ вбивство смерть військові
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