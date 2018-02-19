Військовий розстріляв співслужбовця у Мар'їнці – ЗМІ
- Сьогодні, 11:05
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Причини конфліку невідомі
Військовий Збройних сил України у місті Мар'їнка Донецької області, застрелив співслужбовця. Про це повідомляє видання LB.ua, посилаючись на власні джерела.
Відзначається, що інцидент стався в неділю, 19 лютого. Як повідомляється, конфлікт виник між двома військовослужбовцями частини А-0409 (30-а окрема механізована бригада). Під час сварки один з них взяв автомат Калашников і застрелив другого.
Наразі невідомо, що стало причиною конфлітку. Військовослужбовець затриманий. Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
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