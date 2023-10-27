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Забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами та укриття: Зеленський провів військовий кабінет (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами та укриття: Зеленський провів військовий кабінет (відео)
Кабінет був присвячений ситуації на основних бойових напрямках –Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Мелітопольському
фото скріншот відео

Президент подякував воїнам, які продовжують тримати позиції та знищують окупантів

Сьогодні, 27 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів військовий кабінет. Однією з тем обговорень стало забезпечення українських військових далекобійною зброєю. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

За словами глави держави, кабінет був присвячений ситуації на основних бойових напрямках –Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Мелітопольському.

«Провів Військовий кабінет щодо ситуації на основних бойових напрямках. Купʼянськ, Бахмутський напрямок, Авдіївка, Марʼїнка та Мелітопольський напрямок. Забезпечення нашої оборони та наших наступальних дій, зокрема далекобійною зброєю і ракетами» – наголосив Зеленський.

Президент додав, що вдячний усім воїнам, які продовжують тримати позиції та знищують окупантів. За цей тиждень, за словами Зеленського, суттєво збільшились російські втрати. «Саме так і потрібно», – резюмував президент.

Також глава держави повідомив, що провів нараду щодо укриттів – забезпечення їхньої готовності й доступності для людей. «Ті завдання, які ставилися, ті результати, які досягнуті. Проведено повну ревізію всіх укриттів в Україні. Створено спеціальний сайт, на якому можна бачити стан укриттів по країні та стан робіт з укриттями. Контролем займається Мінстратегпром. Загалом на місцевому рівні у більшості регіонів поставилися відповідальніше до питання про укриття» – наголосив Зеленський. 

Триває 611-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 47 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав шість ракетних та вісім авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про

Теги: війна Володимир Зеленський Авдіївка президент втрати ворог

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