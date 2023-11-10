В Одесі пролунали вибухи під час тривоги

Влада області закликала місцевих мешканців перебувати в укриттях

Надвечір, 10 листопада, в Одесі пролунала серія вибухів. У місці оголошено повітряну тривогу. Про це пише «Суспільне».

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Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Спочатку Кіпер звернувся до жителів Одеського та Білгород-Дністровського районів і закликав їх перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

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Після повідомлень про вибухи він знову звернувся до жителів Одеси з проханням перебувати в укриттях до відбою. «Жителі Одеського та Білгород-Дністровського районів, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!

Це важливо! Одеса в укриття до відбою», – написав Кіпер.

Триває 625-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.