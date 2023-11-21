Росіяни вдарили по Бериславу Херсонської області: є загиблий

На Бериславський район загалом за сьогодні армія РФ скинула 28 бомб

21 листопада, російські загарбники обстріляли з КАБів Берислав Херсонської області, в результаті чого загинув 65-річний чоловік. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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«По місту ворог випустив 12 КАБів (авіаційних бомб - ред.). На Бериславський район загалом за сьогодні армія РФ скинула 28 бомб. Було влучання в приватний будинок. Під завалами опинився власник. 65-річний чоловік загинув на місці», – йдеться у повідомленні.

Прокудін зазначив, що під час обстрілу ще один 57-річний містянин знаходився на вулиці і отримав численні травми, зокрема переломи кінцівок. Прильоти також прийшлися по території підприємства, магазину і автошколи.

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Раніше повідомлялося, що російські терористи вранці 20 листопада вкотре атакували Херсон. Унаслідок ворожого удару загинуло двоє водіїв, ще одна людина дістала поранення.

Через обстріл пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок.

Нагадаємо, триває 636-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.