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Росія вдарила ракетами по Михайлівській громаді Запоріжжя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія вдарила ракетами по Михайлівській громаді Запоріжжя
Тип ракет, якими атакували рашисти, наразі уточнюється
фото ілюстративне

Наразі інформації щодо постраждалих не надходило

Сьогодні, 7 листопада, російські загарбники завдали два ракетні удари по одному з населених пунктів Михайлівської ОТГ Запорізького району Запорізької області.  Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«О 17:30 рашистські терористи завдали два ракетні удари по цивільній інфраструктурі, розташованій в одному з населених пунктів Михайлівської ОТГ Запорізького району. Тип ракет наразі уточнюється. Інформації щодо постраждалих не надходило», – йдеться в повідомленні. 

Малашко також додав, що інформації щодо постраждалих не надходило.

Триває 622-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Є поранені серед цивільного населення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Теги: інфраструктура ворог Запоріжжя ракета

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