Росія вдарила ракетами по Михайлівській громаді Запоріжжя

Наразі інформації щодо постраждалих не надходило

Сьогодні, 7 листопада, російські загарбники завдали два ракетні удари по одному з населених пунктів Михайлівської ОТГ Запорізького району Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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«О 17:30 рашистські терористи завдали два ракетні удари по цивільній інфраструктурі, розташованій в одному з населених пунктів Михайлівської ОТГ Запорізького району. Тип ракет наразі уточнюється. Інформації щодо постраждалих не надходило», – йдеться в повідомленні.

Малашко також додав, що інформації щодо постраждалих не надходило.

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Триває 622-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Є поранені серед цивільного населення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.