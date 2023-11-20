Новий командувач Медичних сил ЗСУ, вибух гранати у Києві: головне за ніч

Новим командувачем Медичних сил ЗСУ став Анатолій Казмірчук

У Медичних силах ЗСУ – новий командувач. Унаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі Києва загинуло двоє осіб. Аргентина обрала нового президента. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 20 листопада, щоб ви були в курсі подій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Новий командувач Медичних сил ЗСУ

За поданням міністра оборони президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем він призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука – начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у Києві.

53-річний Анатолій Казмірчук – заслужений лікар України, доктор медичних наук, родом із села Шевченкове Хмільницького району Вінницької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він був начальником відділення загальнолікарської допомоги Центрального відділення поліклініки Міністерства оборони України та терапевтом Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».

А 23 липня 2012 року наказом Міністра оборони України Казмірчука призначено начальником Головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ».

Вибух гранати у Києві

19 листопада ввечері до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі.

Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік, брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На місці продовжують працювати вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.

Аргентина обрала нового президента

Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав'єра Мілея. За результатами підрахунку бюлетенів після другого туру виборів у неділю, Мілей набрав 56% голосів. Його суперник, міністр економіки Серхіо Маса, отримав 44%.

Мілей у виборчій кампанії пообіцяв радикальні зміни, спрямовані на виправлення десятиліть неефективної політики. Ця стратегія знайшла підтримку в населення, яке потерпає від економічних проблем.

Хав'єр Мілей обіцяє економічну шокову терапію. У його планах відмова від песо на користь долара США і закриття центрального банку, а також радикальне скорочення державних витрат у спробі вивести країну з кризи.

Хав'єр Мілей раніше висловлював готовність зустрітися з Володимиром Зеленським у перші місяці свого перебування на посаді президента, а Путіна назвав «автократом».

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Чорному морі зникло судно, яке перевозило феросплави з Росії

Турецьке судно з дванадцятьма членами екіпажу зникло безвісти в Чорному морі біля північно-західного узбережжя Туреччини після сильного шторму.

Корабель Kafkametler подав сигнал лиха біля міста Ереглі на північному заході Туреччини. Головне управління морських справ Туреччини не змогло зв’язатися з судном. Дістатися до корабля не вийшло через погані погодні умови.

На борту Kafkametler перебувають 12 членів екіпажу. Корабель перевозив з російського порту Темрюк вантаж феросплавів до порту Аліага в Туреччині.

Померла колишня перша леді США Розалін Картер

У своєму будинку в штаті Джорджія померла колишня перша леді Сполучених Штатів Розалін Картер, дружина 39-го президента Джиммі Картера.

Картер було 96 років. Раніше цього року в неї діагностували деменцію.

Джиммі та Розалін Картер прожили у шлюбі 77 років. У подружжя четверо дітей, 11 онуків та 14 правнуків. За словами колишнього президента, Розалін була його рівним партнером у всьому, чого він коли-небудь досягав.

На посаді першої леді Картер стала першою дружиною президента США, яка виступила перед Всесвітньою організацією охорони здоров'я.