Новий командувач Медичних сил ЗСУ, вибух гранати у Києві: головне за ніч
Новим командувачем Медичних сил ЗСУ став Анатолій Казмірчук
У Медичних силах ЗСУ – новий командувач. Унаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі Києва загинуло двоє осіб. Аргентина обрала нового президента. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 20 листопада, щоб ви були в курсі подій.
Новий командувач Медичних сил ЗСУ
За поданням міністра оборони президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем він призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука – начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у Києві.
53-річний Анатолій Казмірчук – заслужений лікар України, доктор медичних наук, родом із села Шевченкове Хмільницького району Вінницької області.
Він був начальником відділення загальнолікарської допомоги Центрального відділення поліклініки Міністерства оборони України та терапевтом Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».
А 23 липня 2012 року наказом Міністра оборони України Казмірчука призначено начальником Головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ».
Вибух гранати у Києві
19 листопада ввечері до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі.
Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік, брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі.
На місці продовжують працювати вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.
Аргентина обрала нового президента
Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав'єра Мілея. За результатами підрахунку бюлетенів після другого туру виборів у неділю, Мілей набрав 56% голосів. Його суперник, міністр економіки Серхіо Маса, отримав 44%.
Мілей у виборчій кампанії пообіцяв радикальні зміни, спрямовані на виправлення десятиліть неефективної політики. Ця стратегія знайшла підтримку в населення, яке потерпає від економічних проблем.
Хав'єр Мілей обіцяє економічну шокову терапію. У його планах відмова від песо на користь долара США і закриття центрального банку, а також радикальне скорочення державних витрат у спробі вивести країну з кризи.
Хав'єр Мілей раніше висловлював готовність зустрітися з Володимиром Зеленським у перші місяці свого перебування на посаді президента, а Путіна назвав «автократом».
У Чорному морі зникло судно, яке перевозило феросплави з Росії
Турецьке судно з дванадцятьма членами екіпажу зникло безвісти в Чорному морі біля північно-західного узбережжя Туреччини після сильного шторму.
Корабель Kafkametler подав сигнал лиха біля міста Ереглі на північному заході Туреччини. Головне управління морських справ Туреччини не змогло зв’язатися з судном. Дістатися до корабля не вийшло через погані погодні умови.
На борту Kafkametler перебувають 12 членів екіпажу. Корабель перевозив з російського порту Темрюк вантаж феросплавів до порту Аліага в Туреччині.
Померла колишня перша леді США Розалін Картер
У своєму будинку в штаті Джорджія померла колишня перша леді Сполучених Штатів Розалін Картер, дружина 39-го президента Джиммі Картера.
Картер було 96 років. Раніше цього року в неї діагностували деменцію.
Джиммі та Розалін Картер прожили у шлюбі 77 років. У подружжя четверо дітей, 11 онуків та 14 правнуків. За словами колишнього президента, Розалін була його рівним партнером у всьому, чого він коли-небудь досягав.
На посаді першої леді Картер стала першою дружиною президента США, яка виступила перед Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
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