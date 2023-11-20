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Новий командувач Медичних сил ЗСУ, вибух гранати у Києві: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Новий командувач Медичних сил ЗСУ, вибух гранати у Києві: головне за ніч
Анатолій Казмірчук – заслужений лікар України, генерал-майор медичної служби
фото: АрміяInform

Новим командувачем Медичних сил ЗСУ став Анатолій Казмірчук

У Медичних силах ЗСУ – новий командувач. Унаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі Києва загинуло двоє осіб. Аргентина обрала нового президента. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 20 листопада, щоб ви були в курсі подій.

Новий командувач Медичних сил ЗСУ

За поданням міністра оборони президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем він призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука – начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у Києві. 

53-річний Анатолій Казмірчук – заслужений лікар України, доктор медичних наук, родом із села Шевченкове Хмільницького району Вінницької області.

Він був начальником відділення загальнолікарської допомоги Центрального відділення поліклініки Міністерства оборони України та терапевтом Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».

А 23 липня 2012 року наказом Міністра оборони України Казмірчука призначено начальником Головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ».

Вибух гранати у Києві

19 листопада ввечері до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі.

Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік, брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі.

На місці продовжують працювати вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.

Аргентина обрала нового президента

Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав'єра Мілея. За результатами підрахунку бюлетенів після другого туру виборів у неділю, Мілей набрав 56% голосів. Його суперник, міністр економіки Серхіо Маса, отримав 44%. 

Мілей у виборчій кампанії пообіцяв радикальні зміни, спрямовані на виправлення десятиліть неефективної політики. Ця стратегія знайшла підтримку в населення, яке потерпає від економічних проблем.

Хав'єр Мілей обіцяє економічну шокову терапію. У його планах відмова від песо на користь долара США і закриття центрального банку, а також радикальне скорочення державних витрат у спробі вивести країну з кризи.

Хав'єр Мілей раніше висловлював готовність зустрітися з Володимиром Зеленським у перші місяці свого перебування на посаді президента, а Путіна назвав «автократом».

У Чорному морі зникло судно, яке перевозило феросплави з Росії

Турецьке судно з дванадцятьма членами екіпажу зникло безвісти в Чорному морі біля північно-західного узбережжя Туреччини після сильного шторму. 

Корабель Kafkametler подав сигнал лиха біля міста Ереглі на північному заході Туреччини. Головне управління морських справ Туреччини не змогло зв’язатися з судном. Дістатися до корабля не вийшло через погані погодні умови.

На борту Kafkametler перебувають 12 членів екіпажу. Корабель перевозив з російського порту Темрюк вантаж феросплавів до порту Аліага в Туреччині.

Померла колишня перша леді США Розалін Картер

У своєму будинку в штаті Джорджія померла колишня перша леді Сполучених Штатів Розалін Картер, дружина 39-го президента Джиммі Картера.

Картер було 96 років. Раніше цього року в неї діагностували деменцію.

Джиммі та Розалін Картер прожили у шлюбі 77 років. У подружжя четверо дітей, 11 онуків та 14 правнуків. За словами колишнього президента, Розалін була його рівним партнером у всьому, чого він коли-небудь досягав. 

На посаді першої леді Картер стала першою дружиною президента США, яка виступила перед Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Теги: поранення перша леді Аргентина чоловік жінка корабель міністр вибух

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