У Тернополі невідомі атакували єпархіальне приміщення Московської церкви

Інцидент міг статися у період з 18 по 21 січня

У Тернополі правоохоронці виявили отвір від пострілу у вікні будівлі, що належить Московській церкві в Україні. Про це повідомляє Національна поліція.

Вікно пошкодили в єпархіальному приміщенні, розташованому поруч з кафедральним собором Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

За словами представників УПЦ МП інцидент міг статися у період з 18 по 21 січня, оскільки саме в цей час ніхто до приміщення не навідувався.

Слідчо-оперативна група поліції виявила на місці події залишки кулі, ймовірно, від пневматичної зброї. Правоохоронці направили речові докази на експертизу.

Залишки кулі фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Поліцейські встановлюють усі обставини події, зокрема вивчають відео з камер спостережень та опитують мешканців сусідніх будинків.

Як відомо, у квітні 2023 року управлінню місцевої єпархії УПЦ МП у Тернополі було заборонено користуватися земельною ділянкою, на якій розташовано кафедральний собор.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Згодом ООН розкритикувала Україну за нібито відсутність «достатнього обґрунтування» розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини.

До слова, Верховний суд відмовив у задоволенні позову управління Чернігівської єпархії УПЦ МП щодо права користування Єлецьким монастирем XII-XVII століття.