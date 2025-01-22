Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Тернополі невідомі атакували єпархіальне приміщення Московської церкви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Тернополі невідомі атакували єпархіальне приміщення Московської церкви
Вікно єпархіального приміщення було пошкоджено пострілом
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Інцидент міг статися у період з 18 по 21 січня

У Тернополі правоохоронці виявили отвір від пострілу у вікні будівлі, що належить Московській церкві в Україні. Про це повідомляє Національна поліція.

Вікно пошкодили в єпархіальному приміщенні, розташованому поруч з кафедральним собором Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

За словами представників УПЦ МП інцидент міг статися у період з 18 по 21 січня, оскільки саме в цей час ніхто до приміщення не навідувався.

Слідчо-оперативна група поліції виявила на місці події залишки кулі, ймовірно, від пневматичної зброї. Правоохоронці направили речові докази на експертизу.

Залишки кулі
Залишки кулі
фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Поліцейські встановлюють усі обставини події, зокрема вивчають відео з камер спостережень та опитують мешканців сусідніх будинків.

Як відомо, у квітні 2023 року управлінню місцевої єпархії УПЦ МП у Тернополі було заборонено користуватися земельною ділянкою, на якій розташовано кафедральний собор.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Згодом ООН розкритикувала Україну за нібито відсутність «достатнього обґрунтування» розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини.

До слова, Верховний суд відмовив у задоволенні позову управління Чернігівської єпархії УПЦ МП щодо права користування Єлецьким монастирем XII-XVII століття.

Читайте також:

Теги: Московська церква в Україні Тернопіль Національна поліція України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині викрито масштабну схему торгівлі людьми: понад 30 жінок стали жертвами
На Київщині викрито масштабну схему торгівлі людьми: понад 30 жінок стали жертвами
Сьогодні, 03:51
Перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров міг стати жертвою злочинців, які готували його вбивство
Заступник міністра охорони здоров'я розповів, чому на нього готували замах
Вчора, 04:40
Поліцейські розпочали проведення обшуків на території 19 регіонів України в осіб, причетних до незаконних оборудок
Нацполіція проводить обшуки в 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону ухилянтами
17 сiчня, 09:36
Раніше суд визнавав, що УПЦ МП незаконно користується майном Єлецького монастиря
УПЦ МП заборонено користуватись Єлецьким монастирем у Чернігові: рішення суду
16 сiчня, 14:44
У Вінниці стався конфлікт між перехожими, поліцією та військовими ТЦК
У Вінниці стався конфлікт між перехожими, поліцією та військовими ТЦК
13 сiчня, 11:17
За перехід до Православної Церкви України проголосували 122 учасники зборів
95-річна буковинка підтримала перехід своєї релігійної громади до ПЦУ
12 сiчня, 16:59
Суд обрав запобіжний захід посадовцю ТЦК – тримання під вартою
Схема ухилення від мобілізації. У Вінниці взято під варту посадовця ТЦК
6 сiчня, 15:54
Стурбованість ООН долею Російської церкви важко не пов’язати з сентиментами генсека Антоніу Гуттереша до Володимира Путіна
Навіщо ООН рятує Московську церкву в Україні? Війна і церква
6 сiчня, 10:45
З 2022 року столичному посадовцю нараховано майже 300 тис. грн соціальної підтримки як для людини з інвалідністю
Правоохоронці викрили очільника департаменту КМДА на фейковій інвалідності
27 грудня, 2024, 15:11

Події в Україні

У Тернополі невідомі атакували єпархіальне приміщення Московської церкви
У Тернополі невідомі атакували єпархіальне приміщення Московської церкви
Запобіжні заходи топвійськовим, підвищення тарифів lifecell. Головне за 22 січня
Запобіжні заходи топвійськовим, підвищення тарифів lifecell. Головне за 22 січня
У Києві та низці областей була повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей була повітряна тривога через ракетну небезпеку
Десятки будинків без тепла та світла. Кім показав наслідки нічної атаки РФ у Миколаєві
Десятки будинків без тепла та світла. Кім показав наслідки нічної атаки РФ у Миколаєві
Зеленський привітав із Днем Соборності та пояснив, в якому слові прихована сила українців
Зеленський привітав із Днем Соборності та пояснив, в якому слові прихована сила українців
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше 20 хвилин
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше 20 хвилин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
53K
Україна хоче поставити Путіна на коліна: Bild пояснив зміну стратегії війни
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 січня 2025
42K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше 20 хвилин
15K
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках
14K
У світі стає дедалі популярнішим новий чай: з чого його готують

Новини

Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Сьогодні, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 00:33
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Вчора, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua