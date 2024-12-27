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Правоохоронці викрили очільника департаменту КМДА на фейковій інвалідності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Правоохоронці викрили очільника департаменту КМДА на фейковій інвалідності
З 2022 року столичному посадовцю нараховано майже 300 тис. грн соціальної підтримки як для людини з інвалідністю
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Глава Департаменту соціальної та ветеранської політики подав до однієї з МСЕК підроблені медичні довідки про свій діагноз

 

Співробітники Служби безпеки та слідчі Національної поліції викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації на неправомірному отриманні другої групи інвалідності. Як зазначено на сайті КМДА, наразі цю посаду обіймає Руслан Світлий. Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, у 2022 році фігурант подав до однієї із районних МСЕК міста Києва підроблені медичні довідки про свій діагноз, який насправді не відповідає дійсності, а також фейкові «виписки із медичної карти», які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні.

У 2022 році фігурант (праворуч скраю) подав до однієї із районних МСЕК міста Києва підроблені медичні довідки про свій діагноз
У 2022 році фігурант (праворуч скраю) подав до однієї із районних МСЕК міста Києва підроблені медичні довідки про свій діагноз
фото: ssu.gov.ua/СБУ
Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації Руслан Світлий
Директор Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації Руслан Світлий
скріншот

«У підсумку це дозволило чиновнику безпідставно отримати другу групу інвалідності, яка не лише «гарантувала бронь» від військової служби, але й дозволяла йому отримувати виплати по інвалідності із державного бюджету. Зокрема, як встановило розслідування, із 2022 року посадовцю нарахували майже 300 тис. грн соціальної підтримки як для людини з інвалідністю», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці викрили очільника департаменту КМДА на фейковій інвалідності фото 1
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Наразі за матеріалами СБУ посадовцю повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 3 ст. 190 (шахрайство).

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві двом прокурорам, а також двом посадовцям медико-соціальних експертних комісій під час розслідування у справі неправомірного отримання груп інвалідності.

До слова, у мережі шириться інформація, що з 1 січня 2025 року людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕКів і нібито автоматично скасовуватимуть статус інвалідності. Однак, як стверджує Міністерство охорони здоров'я України, це фейк.

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Теги: МСЕК столиця Київ КМДА Національна поліція України СБУ

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