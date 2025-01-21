Заступник міністра охорони здоров'я розповів, чому на нього готували замах

Перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров міг стати жертвою злочинців, які готували його вбивство

За його словами, злочинці вважали його винним у смерті своєї подруги і вирішили за це помститись

Правоохоронці запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва. Затримано двох спільників, які збиралися ліквідувати посадовця найближчим часом. За словами Дуброва, затримані хотіли помститись йому за смерть подруги, бо вважали його винним в цьому. Про це перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров розповів в коментарі для ТСН.

За даними Київської міської прокуратури, в жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, того дня чергував у медзакладі.

За даними прокуратури, попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки (чоловік зі своєю знайомою) вважали, що в її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.

«Це все так. Жінка потрапила з дуже важкими травмами. Було зроблено все, що можливо, лікування надавалося згідно з протоколами», – заявив посадовець.

За його словами, після смерті жінки від тяжких травм, отриманих під час ДТП, конфлікту з її родичами не було, але як виявилося, друзі померлої вирішили вбити лікаря.

«Мотиви мені досі незрозумілі. Нормальна людина такого не буде робити. Важко пояснити. Коли жінка померла, то почалися погрози не лише на мою адресу. За мною стежили, я декілька разів бачив біля свого будинку ту машину, на якій вони (ті, хто планував вбивство – Ред.) їздили. Потім з’ясувалося, що вони купили зброю», – сказав Дубров.

Посадовець також додав, що після того, як дізнався про стеження за собою, то переселив дружину з дітьми в безпечне місце.

Нагадаємо, що сьогодні фігурантів, які готували замах на Дуброва, затримали «на гарячому», коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину.

«Щоб ліквідувати посадовця із пістолета, вони тривалий час ходили у приватний тир і практикували свої навички зі стрільби. Потім зловмисники почали підшукувати продавця зброї на чорному ринку, але в момент передачі коштів за пістолет їх затримали співробітники СБУ та Нацполіції», – йдеться в повідомленні.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Також вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.