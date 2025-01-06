Схема ухилення від мобілізації. У Вінниці взято під варту посадовця ТЦК

Посадовцю ТЦК загрожує позбавлення волі на строк до 10 років

У Вінниці ліквідовано схему ухилення від мобілізації, до організації якої причетний посадовець районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Зазначається, що за $16 тис. командир взводу обіцяв «допомогти» отримати відстрочку від призову чотирьом військовозобов’язаним.

«Також слідчі встановили, що фігурант за $600 продавав їм частково заповнені бланки повісток, щоб предʼявляти їх представникам ТЦК, видаючи за справжні. Таким чином військовозобовʼязані мали змогу ухилитися від мобілізації», – йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали одразу після отримання ним коштів.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав посадовцю запобіжний захід – тримання під вартою.

Раніше у Харківські області правоохоронці провели 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК. Вони фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення від мобілізації.

Також СБУ та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації на Вінниччині. Серед фігурантів справи: адвокатка та член місцевої військово-лікарської комісії. За кожну фіктивну довідку про непридатність до служби ділки отримували від шести до десяти тисяч доларів.

Як повідомлялося, на Івано-Франківщині Державне бюро розслідувань викрило лікарів та посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на оформлені липової інвалідності чоловікам призовного віку. Впродовж року лікарі допомогли встановити «липову» інвалідність щонайменше десятьом чоловікам. Послуга коштувала в середньому $10,5 тис.