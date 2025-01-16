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УПЦ МП заборонено користуватись Єлецьким монастирем у Чернігові: рішення суду

Наталія Порощук
glavcom.ua
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УПЦ МП заборонено користуватись Єлецьким монастирем у Чернігові: рішення суду
Раніше суд визнавав, що УПЦ МП незаконно користується майном Єлецького монастиря
фото: vandrivka.com.ua

Справу розглядали суди різних інстанцій, провадження тривало майже два роки

16 січня 2025 року Верховний Суд України відмовив у задоволенні позову управління Чернігівської єпархії УПЦ Московського патріархату щодо права користування Єлецьким монастирем XII-XVII століття. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

«Справу розглядали суди різних інстанцій, провадження тривало майже два роки. Фінальне рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» підтвердило позицію Міністерства культури та стратегічних комунікацій щодо необхідності дотримання вимог чинного законодавства України», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що у червні 2023 року Господарський суд Чернігівської області встановив, що УПЦ (МП) незаконно користується майном Єлецького монастиря. У липні 2024 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив відсутність правових підстав для перебування Управління Чернігівської єпархії УПЦ на території монастиря.

Раніше нові управителі Успенського собору в Каневі вдруге не змогли потрапити до храму. Як повідомила керівниця Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко, 20 грудня 2024 року комісія зібралася біля воріт собору для проведення обстеження, однак усі входи до святині були зачинені.

Нагадаємо, що парафія Різдва Пресвятої Богородиці селища Вендичани, яке є центром об'єднаної громади, долучилася до Української православної церкви (УПЦ/ПЦУ), однак парафіяни не можуть потрапити до храму. Про це лідери громади повідомили «Главкому».

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Теги: Верховний Суд України церква Україна суд Московська церква в Україні

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