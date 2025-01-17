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Нацполіція проводить обшуки в 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону ухилянтами

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нацполіція проводить обшуки в 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону ухилянтами
Поліцейські розпочали проведення обшуків на території 19 регіонів України в осіб, причетних до незаконних оборудок
фото: Національна поліція України

Переправлення ухилянтів за кордон: поліцейські проводять понад 200 обшуків 

Нацполіція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах України у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними. Про це повідомляє Національна поліція.

«Вказані правопорушення вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб. Поліцейські за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора розпочали проведення обшуків на території 19 регіонів України в осіб, причетних до незаконних оборудок», – йдеться у повідомленні.

Нацполіція проводить обшуки в 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону ухилянтами фото 1

Правоохоронці зауважують, що подробиці обшуків будуть оприлюднені після завершення слідчих дій.

Нагадаємо, на Рівненщині викрили двох братів, які організували канал незаконного перетину кордону. Чоловікам оголосили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через держкордон України.

До слова, на Чернігівщині правоохоронці викрили 27-річного місцевого жителя, який організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 січня військовослужбовці Подільського загону неподалік держрубежу зупинили автівку, яка була заповнена чоловіками призовного віку. Водій та 10 пасажирів мали намір незаконно виїхати до Молдови

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Теги: Україна кордон військовозобов'язаний обшук ухилянти Національна поліція України

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