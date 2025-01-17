Нацполіція проводить обшуки в 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону ухилянтами

Поліцейські розпочали проведення обшуків на території 19 регіонів України в осіб, причетних до незаконних оборудок

Переправлення ухилянтів за кордон: поліцейські проводять понад 200 обшуків

Нацполіція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах України у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними. Про це повідомляє Національна поліція.

«Вказані правопорушення вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб. Поліцейські за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора розпочали проведення обшуків на території 19 регіонів України в осіб, причетних до незаконних оборудок», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зауважують, що подробиці обшуків будуть оприлюднені після завершення слідчих дій.

Нагадаємо, на Рівненщині викрили двох братів, які організували канал незаконного перетину кордону. Чоловікам оголосили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через держкордон України.

До слова, на Чернігівщині правоохоронці викрили 27-річного місцевого жителя, який організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 січня військовослужбовці Подільського загону неподалік держрубежу зупинили автівку, яка була заповнена чоловіками призовного віку. Водій та 10 пасажирів мали намір незаконно виїхати до Молдови.