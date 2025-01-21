У захисників Московської церкви з'явилася нова «ікона» – американська політикиня (відео)

Лідерка молодіжного крила Республіканської партії США пообіцяла захист Московській церкві в Україні,... але не від російської армії, яка руйнує її храми

Лідерка молодіжного крила Республіканської партії США Кетрін Уайтфорд у день інавгурації Дональда Трампа закликала припинити переслідування Московської церкви в Україні, яка діє під брендом «Української православної церкви» Московського патріархату (УПЦ МП). Інформацію про це радісно підхопили усі пабліки Московської церкви в Україні, зокрема про це повідомляє Черкаська єпархія УПЦ МП.

У своєму зверненні Кетрін Уайтфорд, вона на вулиці записала себе на камеру, наголосила, що багато людей пов’язують інавгурацію нового президента США зі сподіваннями на швидкі зміни та дії з боку адміністрації.

👀"Расплата гряде!" Московські попи та їхні російські куратори, одухотворені інавгурацією Трампа, активно поширюють відео співголови молодіжного крила Республіканської партії США Кетрін Уайтфорд і погрожують "гонителям" фсбшників у рясах, що Трам з ними "розбереться" pic.twitter.com/gthNSDfE77 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 21, 2025

«Тим, хто гнобить християн, особливо тим, хто переслідує вірян Української Православної Церкви, УПЦ, я хотіла б передати це послання: Відплата гряде. Якщо ви припините гоніння і покаєтеся зараз, ви можете позбавити себе майбутнього правосуддя, але часу замало», – несподівано заявила Кетрін Уайтфорд.

Наприкінці звернення Кетрін Уайтфорд звернулася до українців: «Православні українці, вірні УПЦ, нічого не бійтеся! Господь з вами, ваша година скоро прийде! Спасибі вам, і нехай Господь благословить Америку».

Нагадаємо, що Московський патріархат веде агресивну церковну політику за кордоном, зокрема у США. Відомо, що лондонська юридична компанія Amsterdam & Partners LLP за гроші підсанкційного олігарха, екснардепа від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Новинського почала активну лобістську кампанію на Заході. Зокрема фірма підписала договір про лобіювання інтересів УПЦ МП з американським лобістом Вільямом Вітні Берком-Вайтом.

Зауважимо, що американська політикиня чомусь не перейнялася тим, що внаслідок російських обстрілів в Україні було зруйновано або пошкоджено сотні храмів. Один із найгучніших випадків – руйнування найбільшого православного храму Одеси, Спасо-Преображенського собору УПЦ МП. Це сталося у липні 2023 року.

Також у Запоріжжі внаслідок атаки військ РФ 18 січня було пошкоджено Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату. Там повністю обвалилась стеля, дах вцілів, але перебували у храмі небезпечно. Суттєво пошкоджено церковне оздоблення та ікони, є зовнішні пошкодження собору.

«Главком» повідомляв, що 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

До слова, ООН розкритикувала Україну за нібито відсутність «достатнього обґрунтування» розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини.