На Київщині викрито масштабну схему торгівлі людьми: понад 30 жінок стали жертвами

Злочинцям загрожує до 15 років позбавлення волі

Поліція Київщини разом зі Службою безпеки України викрили злочинну схему торгівлі людьми. Зловмисники утримували понад 30 жінок в одному із розважальних клубів, та примушували надавати сексуальні послуги. Про це повідомляє ГУНП у Київській області.

Правоохоронці встановили організаторів та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми – починаючи від організації та адміністрування, закінчуючи охороною так званого клубу. Двоє з них – іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини.

Повідомляється, що чоловіки пропонували жінкам роботу в клубі. Жінки мали бути танцівницями. Натомість під погрозами примушували їх до надання сексуальних послуг клієнтам. Під пильним наглядом та постійним тиском зловмисників у закладі працювали понад 30 жінок.

«Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 2. ст. 149 (Торгівля людьми) та ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів, а також щодо повідомлення про підозру іншим учасникам, відповідно до їхніх ролей у протиправній діяльності», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків в приміщенні клубу, помешканнях, а також автомобілях фігурантів. Під час обшуків вилучили гроші, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Злочинцям загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Закарпатті у пункті пропуску «Косино» викрили громадянина Угорщини, який вербував українок виїжджати до країн Азії для надання сексуальних послуг. Його затримали, коли він намагався вивезти 25-річну українку до ЄС.