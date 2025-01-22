Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Київщині викрито масштабну схему торгівлі людьми: понад 30 жінок стали жертвами

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині викрито масштабну схему торгівлі людьми: понад 30 жінок стали жертвами
фото: Нацполіція

Злочинцям загрожує до 15 років позбавлення волі

Поліція Київщини разом зі Службою безпеки України викрили злочинну схему торгівлі людьми. Зловмисники утримували понад 30 жінок в одному із розважальних клубів, та примушували надавати сексуальні послуги. Про це повідомляє ГУНП у Київській області.

Правоохоронці встановили організаторів та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми – починаючи від організації та адміністрування, закінчуючи охороною так званого клубу. Двоє з них – іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини.

На Київщині викрито масштабну схему торгівлі людьми: понад 30 жінок стали жертвами фото 1

Повідомляється, що чоловіки пропонували жінкам роботу в клубі. Жінки мали бути танцівницями. Натомість під погрозами примушували їх до надання сексуальних послуг клієнтам. Під пильним наглядом та постійним тиском зловмисників у закладі працювали понад 30 жінок.

«Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 2. ст. 149 (Торгівля людьми) та ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів, а також щодо повідомлення про підозру іншим учасникам, відповідно до їхніх ролей у протиправній діяльності», – йдеться у повідомленні.

На Київщині викрито масштабну схему торгівлі людьми: понад 30 жінок стали жертвами фото 2

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків в приміщенні клубу, помешканнях, а також автомобілях фігурантів. Під час обшуків вилучили гроші, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Злочинцям загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Закарпатті у пункті пропуску «Косино» викрили громадянина Угорщини, який вербував українок виїжджати до країн Азії для надання сексуальних послуг. Його затримали, коли він намагався вивезти 25-річну українку до ЄС.

Читайте також:

Теги: торгівля гроші іноземці торгівля людьми послуги сутенерство Національна поліція України СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед учасників даної події діти віком від 10 до 16 років
Поліція встановила десятьох учасників знущання над дівчинкою у Білій Церкві
Вчора, 20:57
Головні новини ночі проти 18 січня
Атака дронів на Тульську та Калузьку області, нове посольство у Києві: головне за ніч
18 сiчня, 06:06
Збільшення різниці між готівковим та офіційним курсом у січні є тимчасовим явищем
Нацбанк назвав причини послаблення гривні на початку року
14 сiчня, 20:01
Щодо оренди сільськогосподарської землі, ціни у Польщі коливаються від €600 до €1400 за гектар на рік
Українські фермери купують та орендують землю у Польщі. Ціни вражають
13 сiчня, 04:27
Шахраї у соцмережах створюють акаунти, які представляють себе звільненими військовополоненими
Омбудсмен попередив про чергову шахрайську схему виманювання грошей у сімей військовополонених
12 сiчня, 08:43
Мінімальний розмір додаткових виплат не може бути нижчим за 1,3 тис. грн до сплати податків
Від чого залежатиме розмір доплат учителям у 2025 році: роз'яснення МОН
8 сiчня, 15:03
Чому цей рік новий? Що точно зміниться для українців у 2025-му
Чому цей рік новий? Що точно зміниться для українців у 2025-му Якість життя
1 сiчня, 13:11
Жінка прийшла до фінустанови і вже у приміщенні запалила феєрверк
Флешмоб «Пенсіонерки підтривають російські банки» триває. Нове відео
24 грудня, 2024, 23:25
Україна отримала кошти від США
Україна отримала перший транш від заморожених російських активів
24 грудня, 2024, 17:04

Кримінал

На Київщині викрито масштабну схему торгівлі людьми: понад 30 жінок стали жертвами
На Київщині викрито масштабну схему торгівлі людьми: понад 30 жінок стали жертвами
Провал оборони Харківщини. Військовому Іллі Лапіну обрано запобіжний захід
Провал оборони Харківщини. Військовому Іллі Лапіну обрано запобіжний захід
Командування Медичних сил відреагувало на затримання головного психіатра ЗСУ
Командування Медичних сил відреагувало на затримання головного психіатра ЗСУ
Новий поворот у справі Пашинського. Екснардепу загрожує СІЗО?
Новий поворот у справі Пашинського. Екснардепу загрожує СІЗО?
Мільярдне ухилення від сплати податків. ​Ексдиректор «Жовтневого спиртзаводу» отримав підозру
Мільярдне ухилення від сплати податків. ​Ексдиректор «Жовтневого спиртзаводу» отримав підозру
Закупки за завищеними цінами. ДБР повідомило про підозру посадовцям ДП «Ліси України»
Закупки за завищеними цінами. ДБР повідомило про підозру посадовцям ДП «Ліси України»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
131K
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів (оновлено)
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2025
48K
Чому Трамп не запросив Зеленського на інавгурацію
28K
Трамп на інавгураційному балі розрізав торт шаблею та згадав Кім Чен Ина
19K
Чим запам'ятається інавгурація Трампа 2025 року?

Новини

Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Сьогодні, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 00:33
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Вчора, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua