95-річна буковинка підтримала перехід своєї релігійної громади до ПЦУ

За перехід до Православної Церкви України проголосували 122 учасники зборів

Бабуся своїм прикладом засвідчила відданість Українській Церкві та бажання бути частиною її духовної родини

У селі Дубове, що належить до Кам’янської територіальної громади Чернівецької області, відбулися збори релігійної громади парафії Святої Тройці. Люди ухвалили рішення про вихід з-під юрисдикції Московського патріархату та перехід до Православної Церкви України. Про це інформує Чернівецько-Буковинська єпархія ПЦУ.

За перехід до Православної Церкви України проголосували 122 учасники зборів. Символічно, що серед тих, хто підтримав це рішення, була найстарша учасниця громади – 95-річна бабуся, яка своїм прикладом засвідчила відданість Українській Церкві та бажання бути частиною її духовної родини.

«Щиро вітаємо громаду села Дубове з приєднанням до великої родини Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)», – сказано у повідомленні.

У єпархії нагадали, що від часу отримання Томосу про автокефалію до Православної Церкви України приєдналося близько 50 парафій Чернівецької області.

Раніше у Чернівцях перша релігійна громада перейшла з Московської церкви до ПЦУ.

Нагадаємо, у Волинській області священника ПЦУ, який освячував класи в місцевому ліцеї, побив прихильник УПЦ Московського патріархату – батько одного з учнів.