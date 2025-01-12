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95-річна буковинка підтримала перехід своєї релігійної громади до ПЦУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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95-річна буковинка підтримала перехід своєї релігійної громади до ПЦУ
За перехід до Православної Церкви України проголосували 122 учасники зборів
фото: Чернівецько-Буковинська єпархія ПЦУ/Facebook

Бабуся своїм прикладом засвідчила відданість Українській Церкві та бажання бути частиною її духовної родини

У селі Дубове, що належить до Кам’янської територіальної громади Чернівецької області, відбулися збори релігійної громади парафії Святої Тройці. Люди ухвалили рішення про вихід з-під юрисдикції Московського патріархату та перехід до Православної Церкви України. Про це інформує Чернівецько-Буковинська єпархія ПЦУ. 

95-річна буковинка підтримала перехід своєї релігійної громади до ПЦУ фото 1

За перехід до Православної Церкви України проголосували 122 учасники зборів. Символічно, що серед тих, хто підтримав це рішення, була найстарша учасниця громади – 95-річна бабуся, яка своїм прикладом засвідчила відданість Українській Церкві та бажання бути частиною її духовної родини.

95-річна буковинка підтримала перехід своєї релігійної громади до ПЦУ фото 2

«Щиро вітаємо громаду села Дубове з приєднанням до великої родини Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)», – сказано у повідомленні. 

95-річна буковинка підтримала перехід своєї релігійної громади до ПЦУ фото 3

У єпархії нагадали, що від часу отримання Томосу про автокефалію до Православної Церкви України приєдналося близько 50 парафій Чернівецької області.

Раніше у Чернівцях перша релігійна громада перейшла з Московської церкви до ПЦУ. 

Нагадаємо, у Волинській області священника ПЦУ, який освячував класи в місцевому ліцеї, побив прихильник УПЦ Московського патріархатубатько одного з учнів.

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Теги: громада єпархія батько Чернівецька область Московська церква в Україні

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