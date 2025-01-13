У Вінниці стався конфлікт між перехожими, поліцією та військовими ТЦК

Правоохоронці у Вінниці зупинили чоловіка, який при перевірці документів назвав чужі анкетні дані

У Вінниці перевіряють обставини конфлікту між працівниками поліції, ТЦК та СП і перехожими, який стався при спробі затримати військовозобов’язаного. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«Під час моніторингу соціальних мереж виявлено відео з конфліктом між працівниками поліції, ТЦК та СП й перехожими. Встановлено, що близько 11:00 правоохоронці зупинили чоловіка, який при перевірці документів назвав чужі анкетні дані. Надалі при перевірці військово-облікових документів було установлено, що 40-річний чоловік вже перебував у розшуку Вінницьким ОТЦК та СП», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цей час перехожа жінка почала вимагати від військовослужбовців та поліцейського відпустити військовозобов’язаного. Чоловік скористався можливістю та втік. Через деякий час правоохоронці знайшли його з метою доставлення до Вінницького ОТЦК та СП.

Тим часом на крики затриманого зібралися перехожі, які кричали та нецензурно висловлювалися до працівників поліції та ТЦК і СП. Фігурант чинив спротив, намагався вирватись та втекти. Під час спроби затримати чоловіка, перехожий, який брав участь у конфлікті, штовхнув поліцейського, внаслідок чого у нього з кобури випала табельна зброя.

«Поліцейський швидко взяв пістолет та підняв його вгору. Застосовувати чи використовувати вогнепальну зброю поліцейський наміру не мав», – йдеться у повідомленні.

Затриманого доставили до Вінницького ОТЦК та СП, де відносно останнього складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 210 КУпАП. Разом з тим, до поліції будь-яких заяв, повідомлень чи скарг з приводу інциденту не надходило.

Нагадаємо, що у Вінниці ліквідували схему ухилення від мобілізації, до організації якої причетний посадовець районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.