Внаслідок потужного вибуху у порту в Ірані постраждало понад 700 людей

Вибух міг статися через один із вантажних контейнерів у порту

Причини інциденту наразі залишаються невідомими

У порту Шахід Раджаї в Ірані триває ліквідація наслідків масштабної пожежі, кількість постраждалих наближається до 750 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mehr News.

За останніми даними, оприлюдненими міністром внутрішніх справ Ірану Ескандаром Момені, кількість загиблих унаслідок вибуху зросла до восьми осіб, ще майже 750 людей отримали поранення.

За словами міністра, 212 постраждалих отримали амбулаторну допомогу, тоді як інших було направлено до лікарень у межах провінції, сусідніх міст та навіть сусідніх провінцій.

Повідомляється, що за останні години пожежа посилилася, вогонь охопив прилеглі вантажні контейнери.

Причини інциденту наразі залишаються невідомими, оскільки триває офіційне розслідування. Місцева влада припускає, що вибух міг статися через один із вантажних контейнерів у порту.

Нагадаємо, у суботу, 26 квітня, в іранському порту Бендер-Аббас стався потужний вибух, який сколихнув землю та спричинив значні руйнування. Очевидці повідомляють про величезний чорний стовп диму, що піднявся в небо після інциденту. Про це повідомляє «Главком».

За словами місцевих джерел, вибух був настільки сильним, що ударною хвилею вибило вікна в будівлях, розташованих у радіусі кількох кілометрів. Причини надзвичайної події наразі залишаються невідомими, але одна з версій припускає, що вибух міг статися поблизу ключової бази ВМС Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Раніше ми писали, що Іран натякнув на можливість укладення проміжної ядерної угоди зі США, однак Вашингтон поки що не підтримав цю ініціативу. Під час переговорів у Римі 19 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, що досягнення остаточної ядерної угоди у межах 60-денного терміну, запропонованого президентом Дональдом Трампом, може бути нереалістичним. Натомість Арагчі запропонував розглянути можливість укладення проміжної домовленості. Однак місія Ірану при ООН заперечила цю інформацію.