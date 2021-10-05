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    У Тернополі вулицями міста гуляли буйволи (відео)

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    У Тернополі вулицями міста гуляли буйволи - У Тернополі вулицями міста гуляли буйволи (відео)
    У Тернополі вулицями міста гуляли буйволи
    Фото: скріншот відео

    Тварини розгулювали нічним містом і заважали руху автотранспорту

    У Тернополі із зоокутка парку Топільче втекли тварини й розгулювали дорогою. Перехожі зафільмували втікачів на відео, яке поширюють у спільності розмістили в групі «Тернопільські плітки» в Facebook.

    Тварини розгулювали вечірнім парком, а потім вийшли на проїжджу частину вулиці Руської від Надставної церкви до Маяка. Водії з обережністю проїжджали дорогу, адже тварини бігали по всій трасі.

    В коментарях люди зауважують, що тварини могли нести загрозу перехожим, а також спричинити ДТП.

    Двох буйволів, які втекли з тернопільського зоокутка, повернули у вольєр, розповів заступник директора з розвитку інфраструктури парків Тернополя Микола Ткач.

    О 23:00 працівники зоокутка повернули тварин у вольєр, розповів Микола Ткач.

    «Працівники зоокутка оглядали тварин. Тварини перебувають у задовільному стані. За період втечі тварини не нанесли ніякої шкоди ні мешканцям, ні майну», – каже Ткач.

    Зоокуток у парку «Топільче» створили понад 30 років тому. Зараз там 70 тварин.

    Теги: ДТП тварини Тернопіль Facebook
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    У Тернополі вулицями міста гуляли буйволи (відео)