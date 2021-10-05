У Тернополі вулицями міста гуляли буйволи (відео)

Тварини розгулювали нічним містом і заважали руху автотранспорту

У Тернополі із зоокутка парку Топільче втекли тварини й розгулювали дорогою. Перехожі зафільмували втікачів на відео, яке поширюють у спільності розмістили в групі «Тернопільські плітки» в Facebook.

Тварини розгулювали вечірнім парком, а потім вийшли на проїжджу частину вулиці Руської від Надставної церкви до Маяка. Водії з обережністю проїжджали дорогу, адже тварини бігали по всій трасі.

В коментарях люди зауважують, що тварини могли нести загрозу перехожим, а також спричинити ДТП.

Двох буйволів, які втекли з тернопільського зоокутка, повернули у вольєр, розповів заступник директора з розвитку інфраструктури парків Тернополя Микола Ткач.

О 23:00 працівники зоокутка повернули тварин у вольєр, розповів Микола Ткач.

«Працівники зоокутка оглядали тварин. Тварини перебувають у задовільному стані. За період втечі тварини не нанесли ніякої шкоди ні мешканцям, ні майну», – каже Ткач.

Зоокуток у парку «Топільче» створили понад 30 років тому. Зараз там 70 тварин.