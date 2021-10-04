Netflix та PlayStation «впали» вслід за соцмережами

Тисячі користувачів по всьому світу повідомляють про проблеми з роботою сервісів

Сервіси Netflix, Steam і PlayStation стали недоступні для користувачів. Однак причини збою поки не відомі. Про це Downdetector.

Тисячі користувачів по всьому світу повідомляють про проблеми з роботою сервісів.

Так, 42% користувачів Netflix повідомляють про проблеми із завантаженням відео, 33% - про припинення роботи сайту, а ще 25% – що перестало працювати додаток сервісу.

У той же час більше 50% користувачів Steam повідомляють, що неможливо підключиться до сервера, при цьому майже у чверті всіх клієнтів виникають проблеми з авторизацією, а ще у 21% - виникають проблеми на самому сайті сервісу.

Також клієнти скаржаться на роботу PlayStation Network. Що стосується PlayStation, то у 55% користувачів виникає проблема з підключенням до сервісу, 18% – повідомляють про неможливість зайти у свій запис, а ще 27% – не можуть грати в ігри через збій.

Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

Розробник і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг лише за декілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій Facebook, Instagram і WhatsApp.

Дані більше 1,5 млрд користувачів Facebook продаються на популярному хакерському форумі.

Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

До слова, Дуров розповів про велике оновлення Telegram.