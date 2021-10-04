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    Netflix та PlayStation «впали» вслід за соцмережами

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    Netflix і Playstation поповнили список сервісів, які &laquo;впали&raquo; - Netflix та PlayStation «впали» вслід за соцмережами
    Netflix і Playstation поповнили список сервісів, які «впали»
    Фото з відкритих джерел

    Тисячі користувачів по всьому світу повідомляють про проблеми з роботою сервісів

    Сервіси Netflix, Steam і PlayStation стали недоступні для користувачів. Однак причини збою поки не відомі. Про це Downdetector.

    Тисячі користувачів по всьому світу повідомляють про проблеми з роботою сервісів.

    Так, 42% користувачів Netflix повідомляють про проблеми із завантаженням відео, 33% - про припинення роботи сайту, а ще 25% – що перестало працювати додаток сервісу.

    У той же час більше 50% користувачів Steam повідомляють, що неможливо підключиться до сервера, при цьому майже у чверті всіх клієнтів виникають проблеми з авторизацією, а ще у 21% - виникають проблеми на самому сайті сервісу.

    Також клієнти скаржаться на роботу PlayStation Network. Що стосується PlayStation, то у 55% користувачів виникає проблема з підключенням до сервісу, 18% – повідомляють про неможливість зайти у свій запис, а ще 27% – не можуть грати в ігри через збій.

    Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

    Розробник і засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг лише за декілька годин втратив майже 7 млрд доларів через глобальний збій Facebook, Instagram і WhatsApp.

    Дані більше 1,5 млрд користувачів Facebook продаються на популярному хакерському форумі.

    Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

    Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.

    До слова, Дуров розповів про велике оновлення Telegram.

    Читайте також: «Ліг» не лише Facebook. Що відомо про глобальний збій у соцмережах
    Теги: Facebook Telegram Twitter соціальні мережі Instagram WhatsApp Netflix
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    Netflix та PlayStation «впали» вслід за соцмережами