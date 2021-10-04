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    В Харкові фура збила двох дітей на пішохідному переході

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    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування двох малолітніх хлопців - В Харкові фура збила двох дітей на пішохідному переході
    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування двох малолітніх хлопців
    Фото: Нацполіція

    Внаслідок ДТП діти отримали тяжкі травми

    В Індустріальному районі Харкова водій фури DAF XS вчинив наїзд на двох дітей. Постраждалих госпіталізували з тяжкими травмами. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    «4 жовтня близько 16:45 в районі будинку № 3-А по вулиці Великій Кільцевій стався наїзд автомобілем DAF XS з напівпричепом на 12-річного підлітка та невстановленого хлопця, віком приблизно 13 років», – пише пресслужба.

    На місці події співробітники слідчо-оперативної групи попередньо встановили, що вантажівка рухалась зі сторони вулиці Сергія Грицевця в напрямку проспекту Московського. Діти перетинали проїжджу частину по ходу руху автомобіля по нерегульованому пішохідному переходу.

    Зі слів свідка, хлопці бігли один за одним. Водій загальмував, але допустив наїзд на підлітків.

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    В Харкові фура збила двох дітей на пішохідному переході
    В Харкові фура збила двох дітей на пішохідному переході
    В Харкові фура збила двох дітей на пішохідному переході
    Фото: Нацполіція

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст . 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    На даний час вирішується питання про затримання 33-річного водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Нагадаємо, на Київщині зіткнулися маршрутка й мотоцикл.

    До слова, у селі Бзів Київської області підліток на мотоциклі потрапив в смертельну ДТП.

    Теги: Харків ДТП діти водій
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    В Харкові фура збила двох дітей на пішохідному переході