В Харкові фура збила двох дітей на пішохідному переході

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування двох малолітніх хлопців

Внаслідок ДТП діти отримали тяжкі травми

В Індустріальному районі Харкова водій фури DAF XS вчинив наїзд на двох дітей. Постраждалих госпіталізували з тяжкими травмами. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«4 жовтня близько 16:45 в районі будинку № 3-А по вулиці Великій Кільцевій стався наїзд автомобілем DAF XS з напівпричепом на 12-річного підлітка та невстановленого хлопця, віком приблизно 13 років», – пише пресслужба.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи попередньо встановили, що вантажівка рухалась зі сторони вулиці Сергія Грицевця в напрямку проспекту Московського. Діти перетинали проїжджу частину по ходу руху автомобіля по нерегульованому пішохідному переходу.

Зі слів свідка, хлопці бігли один за одним. Водій загальмував, але допустив наїзд на підлітків.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст . 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

На даний час вирішується питання про затримання 33-річного водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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