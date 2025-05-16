В окупованому Криму детонують склади боєприпасів (відео)

Спалахнули склади 126-ої окремої бригади берегової оборони РФ

У селі Перевальне, що в тимчасово окуповано Криму, палає склад боєприпасів військової частини № 12676, де базується 126-та окрема бригада берегової оборони РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У зв'язку із пожежею на складі боєприпасів у Перевальному, дорога Сімферополь – Алушта перекрита. Водіїв просять їхати в об’їзд.

Зазначається, що вночі вибухи було також чутно в районі аеродромів Бельбек та Кача.

Нагадаємо, раніше очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до цивільних мешканців тимчасово окупованого Криму з попередженням. За його словами, останні удари ЗСУ по військових об'єктах в Криму можуть бути тільки «прелюдією більш серйозних дій». «До уваги мирних жителів Криму: часті удари по російських військових об'єктах у Криму, що завдаються Збройними Силами України в останній час, можуть бути лише прелюдією більш серйозних дій», – написав він.

Також російські джерела попереджували про можливий удар. Зокрема, терорист Ігор Стрєлков-Гіркін стверджував, що Україна готує масштабну військову операцію в окупованому Криму. За його словами, прорив кордону біля Тьоткіно на Курщині Україна здійснила, щоб розтягнути фронт і російську оборону. ЗСУ таким чином також змусили росіян побоюватися за інші ділянки свого кордону і перемістити туди резерви.