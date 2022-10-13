У західних областях прогриміли вибухи

Масштабна повітряна тривога досі триває

Під час повітряної тривоги жителі Рівненської, Львівської, Волинської, Чернівецької та Тернопільської областей почули гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Масштабна повітряна тривога досі триває. Перебувайте в укриттях.

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк підтвердив, що в області працювала ППО.

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.